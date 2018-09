Maďarsku bude v Davis Cupu proti Čechům chybět Fucsovics

Maďarsku bude v baráži Davisova poháru proti českým tenistům chybět jednička Márton Fucsovics. Jediný maďarský hráč v elitní stovce světového žebříčku, v němž mu patří 41. místo, a vítěz květnového turnaje ATP v Ženevě má spory s domácím svazem a v nominaci chybí. Tým tvoří Attila Balázs, Máté Valkusz, Zsombor Piros a Gábor Borsos.

Nejvýše umístěným Maďarem v žebříčku je na 167. příčce Balázs. Valkusz figuruje na konci třetí stovky (294.) a Piros na konci čtvrté (388.). Borsos je deblista (283. v pořadí čtyřhry). Čtvrtý vzájemný souboj obou zemí se uskuteční příští týden od pátku do neděle v Budapešti na antukovém dvorci.

"Jde určitě o oslabení protivníka, ale čeká nás i tak nelehké utkání na půdě soupeře. Rozhodně nesmíme při pohledu na žebříček protihráče podcenit," uvedl pro ČTK český kapitán Jaroslav Navrátil.

České kvarteto je známo od minulého týdne. Jedničkou by měl být Jiří Veselý, který kvůli zraněnému tříslu nehrál US Open, ale doufal, že do utkání v Maďarsku bude připraven. V týmu kapitána Jaroslava Navrátila jsou dále Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a specialista na čtyřhru Roman Jebavý.

V utkání nepůjde jako v minulosti o postup do elitní Světové skupiny, neboť Mezinárodní tenisová federace v Orlandu v polovině srpna schválila reformu soutěže. Od příštího roku bude hrát 1. kolo Davis Cupu 24 týmů a boj o "salátovou mísu" vyvrcholí týdenním turnajem pro 18 týmů na jednom místě.

Čeští tenisté si v případě výhry v Maďarsku zajistí pro los 1. kola pozici mezi nasazenou dvanáctkou. Pokud zápas nezvládnou, tak se do kvalifikace dostanou, pokud se z poraženými vejdou mezi šest nejlépe postavených celků evropsko-africké zóny v daviscupovém žebříčku, což by jim teoreticky nemělo utéct.

Češi mají s Maďarskem pozitivní bilanci 2:1. Naposledy vyhráli v roce 1996 i za pomoci Petra Kordy.