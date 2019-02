Vyrovnáno. Bojovník Veselý získal první bod, Rosol neuspěl

Stav kvalifikace tenisového Davisova poháru mezi českými a nizozemskými tenisty je po prvním dnu vyrovnaný 1:1. Lukáš Rosol nenavázal na výhru Jiřího Veselého a prohrál 2:6 a 4:6 s hostující jedničkou Robinem Haasem.

Rosol porazil Haaseho v pěti z předchozích šesti vzájemných zápasů, ale v Ostravě se mu tentokrát nedařilo. Nizozemský tenista měl od začátku jasně navrch. V úvodním setu dvakrát sebral české dvojce servis, nepustil Rosola ani k jednomu brejkbolu a vyhrál jasně 6:2.

O osudu druhé sady rozhodl jediný brejk v sedmé hře. Ani v tomto setu totiž Haase nepustil Rosola k brejkbolu a jasně potvrdil roli žebříčkově výrazně výše postaveného hráče. "Dnešní zápas Robin zahrál excelentně. Líp servíroval, líp returnoval. Dneska mě přehrál po všech stránkách. Dělal jsem, co jsem mohl, ale byl o hodně lepší," uznal v rozhovoru pro Českou televizi Rosol.

V utkání na dva vítězné sety se žádné šance na zvrat prakticky nedočkkal. "Moc šancí mi nedal. Když mi dal, tak byly malé. Dneska jsem neodehrál nejlepší zápas, co bych si představoval," doplnil Rosol na tiskové konferenci.

O postupu do listopadového finále v Madridu, kterým po změně formátu Davisův pohár poprvé v historii vyvrcholí, se tak rozhodne v sobotu. Je otázkou, kdo z českých tenistů bude pro čtyřhru a následující dvouhry k dispozici.

Veselý dnes dohrával zraněný a zdravotní problémy má i Adam Pavlásek. "Adam fit není, má natržený vaz v kotníku, takže ten je ze hry," řekl kapitán Jaroslav Navrátil. Musí tak hledat nové složení čtyřhry a není vyloučené, že do ní nasadí některého z juniorů. V týmu má Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku. "Já si myslím, že v tomhle stavu může nastoupit jeden z nich," dodal kapitán.

Rosol je jako jediný ze zkušených hráčů zdravý. "Kdybych měl (v sobotu) odehrát dva zápasy, tak by to bylo skvělé," řekl. Znamenalo by to totiž, že by byl stav po čtyřhře a první dvouhře vyrovnaný 2:2.

Veselý získal první bod navzdory zranění

V prvním zápase české jedničce utekl začátek. Pak Veselý srovnal z 1:4 na 4:4 a v koncovce se na returnu držel lépe než soupeř, jenže další brejk už nezískal a naopak sám nezvládl dvanáctou hru. Udělal pár chyb, Griekspoor ho dvakrát prohodil a získal úvodní set pro sebe.

V úvodu druhé sady získal český favorit soupeřův servis a poprvé v zápase se dostal do vedení. Náskok brejku udržel, i když si při jednom ze zákroků v úvodu sady pochroumal vnitřní stranu stehna na pravé noze. Za stavu 5:4 se nechal ošetřit, ale v desáté hře po odvrácení dvou brejkbolů sadu dopodával a srovnal krok.

Větší zranění českého tenisty přišlo krátce poté, co získal brejk v úvodu rozhodující sady. Po prvním fiftýnu čtvrté hry odkulhal Veselý s bolestivou grimasou na lavičku, protože si vykloubil druhý prst na pravé noze. Po obstřiku a tejpu se vrátil na kurt a bojoval dál.

Přišel o vedení 4:2, ale v devátém gamu vzal Griekspoorovi podání znovu a při svém servisu proměnil druhý mečbol, i když si prst pochroumal znovu. "Po prvním mečbolu se mi vykloubil znovu a bylo velmi důležité, abych ten druhý dal, protože čím déle by se hrálo, tím víc by to ztuhlo. Kdybych nepodržel, tak by asi následovala skreč," řekl České televizi.

Na běžném turnaji by zápas nedohrál. "Určitě bych hned skrečoval, protože tohle není úplně malinký problém. Uvidíme, co se s tím dá dělat nejenom zítra, ale i do budoucna. Kdyby to nebyl Davis Cup, tak bych hodil ručník, ale tím, že jsem měl i brejk, tak jsem do toho dal všechno, co šlo, a podařilo se," doplnil.