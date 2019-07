Dejte si sex před zápasem, radí Ital tenisovým kolegům

Neupozornil na sebe velkým vítězstvím, ale prohlášením. Italský tenista Fabio Fognini vzbudil na aktuálně probíhajícím Wimbledonu rozruch, když pronesl, že svým soupeřům doporučuje sex před zápasem tak, jak to dělá on. Jemu osobně to pomáhá, což se projevilo i v úvodním kole, kdy zvládl pětisetovou bitvu s Američanem Francisem Tiafoem.

Fognini poutá v posledních dnech pozornost médií. Nikoliv díky svým výsledkům, trávu neměl nikdy příliš v oblibě, na veřejnost ale vyšlo nedávno najevo, že Ital se svou partnerkou, o čtyři roky starší Flavié Pennettaovou čekají druhého potomka.

Nejen o tom, že se stane v dohledné budoucnosti podruhé otcem, se Fognini rozvyprávěl. Třiatřicetiletý Ital se rozpovídal také o intimnějších tématech, o kterých se většinou nemluví a tím zaskočil přítomné novináře. "S Flavií máme sex dvanáctkrát až patnáctkrát týdně. Sedmkrát až osmkrát během turnajů," prozradil Ital, který je na okruhu znám svou náladovostí v průběhů zápasů.

Fognini také otevřeně přiznal, že se svou životní láskou souložil i před úvodním zápasem na Wimbledonu. "Ano, měli jsme ho," odhalil Ital. "Doporučuji to!" dodal vzápětí. Zda se toho ostatní hráči na okruhu chytnou, se teprve uvidí. Nasazenou dvanáctku čeká ve čtvrtek duel proti Maďaru Fucsovicovi. Jedno je jasné. On na svém návodu a přípravy na souboje na kurtech určitě nepustí.