Djokovič se vrací. Nadal a Fedex by měli být pozorní, míní Thiem.

Bývalá světová jednička si připsala v Madridu cenný skalp. Srb Novak Djokovič poprvé po návratu ze zranění porazil totiž věhlasnějšího soupeře, když v prvním kole vyřadil Japonce Keie Nišikoriho. Podle Rakušana Dominika Thiema je tohle signál, že se někdejší vládce tenisu vrací zpět do vynikající formy.

Djokovič se dlouho zotavoval ze zranění lokte a nemohl nalézt hru, se kterou porážel jednoho soupeře za druhým. Jeho dočasného odchodu ze scény využili dokonale Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer, kteří si mezi sebe rozdělili posledním pět trofejí z grandslamů. Tohle by však mělo ustat. Do hry a především bývalé formy se vrací totiž třetí v pořadí Srb Novak Djokovič.

Třicetiletý dvanáctinásobný vítěz grandslamů prožíval od začátku letošního roku krušné časy. Od návratu po zranění lokte se mu dlouho nedařilo nikde prorazit a často se loučil na turnajích v prvním nebo ve druhém kole, když prohrával i se soupeři, které dříve bez menších problémů porážel.

Nyní se ale zdá, že by tuto nepříjemnou sérii mohl ukončit. V prvním kole turnaje série 1000 ve španělském Madridu porazil Djokovič nepříjemného Japonce Nišikoriho. Že by se mohl vrátit do svý bývalé formy, potvrdil i Rakušan Dominic Thiem, jenž Srba porazil minulý měsíc v Monte Carlu ve třech setech. ""Myslím, že ano. Bylo to vidět obzvláště v zápase proti mně, že nějaká jiskra v jeho očích je a také energie v jeho těle je trochu zpátky," prohlásil Thiem na adresu Djkoviče v Madridu, zda by se mohl vrátit do své formy a prohánět opět Federera s Nadalem.

Rakušan porazil Srba na předchozím antukovém turnaji v Monte Carlu, který rovněž patří do série 1000. Zápas navíc musel otáčet, nevyvíjel se pro něj vůbec dobře a první sadu prohrál. "Způsob, jakým se choval, když mě porazil v prvním setu, byl takový, že si všichni přítomní připomněli jeho nejlepší časy, jak se choval a jak se jeho prezentace stala na kurtu," pokračoval dál Thiem. "Pokud dokáže udržet vzestupnou tendenci, vrátí se na vrchol," dodala světová sedmička z Rakouska.