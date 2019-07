Djokovič versus Federer. Finále, které vstoupí do historie

Souboj velikánů Rogera Federera a Novaka Djokoviče nabídne nedělní finále dvouhry ve Wimbledonu. Zatímco švýcarský rekordman Federer nastoupí na trávě v All England Clubu k duelu o titul už podvanácté a bude usilovat o devátou trofej, srbský obhájce titulu a první hráč světa Djokovič bude na šestý pokus hrát o pátý triumf.

Spolu se o wimbledonský titul utkají potřetí, obě předchozí finále pro sebe rozhodl Djokovič. Celkem už mají za sebou 47 vzájemných duelů, v bilanci vede Srb 25:22. Na grandslamovém turnaji se potkají pošestnácté a i v této statistice má mírně navrch Djokovič (9:6).

Federera tak po vítězství nad Rafaelem Nadalem, kterým načal druhou stovku výher ve Wimbledonu, čeká další prestižní bitva s dlouholetým rivalem. A stejně jako v případě španělského tenisty nečeká, že by se soupeři tentokrát mohli něčím na kurtu navzájem překvapit nebo zaskočit.

"Je to stejné jako před zápasem s Rafou. Myslím, že když s někým hrajete víc než patnáctkrát, už toho moc nezbývá. Moc dobře víte, kam hráč půjde v rozhodujících chvílích," řekl Federer. "Nakonec to stejně bude o tom, kdo bude v ten konkrétní den lepší, kdo to lépe zvládne psychicky a komu zbude víc energie," dodal.

Hlavně udržet emoce

Ani důvěrně známé kulisy a soupeř ale v případě wimbledonského finále nedokážou zmírnit napětí. "Samozřejmě, že budu nervózní a vzrušený a já nevím, co všechno. Ale udělám všechno, abych to udržel pod kontrolou a dokázal předvést svou nejlepší hru," řekl Djokovič.

Ačkoliv se jejich herní styl liší, oba zvládli cestu letošním pavoukem stejně. Shodně ztratili dva sety, jeden v prvním týdnu a druhý v pátečním semifinále. Federer zdolal Nadala 7:6, 1:6, 6:3, 6:4, Djokovič vyřadil dalšího Španěla Roberta Bautistu 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Oba už v podstatě patří k inventáři Wimbledonu. Od roku 2003 hrál s výjimkou dvou let pokaždé alespoň jeden z nich zdejší finále. A ať už v neděli vyhraje kdokoli, zapíše se do tenisové historie. Posledních deset grandslamových turnajů v řadě vyhrál vždy některý z hráčů "Velké trojky", Federer, Nadal a Djokovič si včetně letošního Wimbledonu rozdělili dokonce 54 z 65 titulů.

Federer, který na začátku srpna oslaví 38. narozeniny, může získat titul jako nejstarší muž v open éře a svou rekordní bilanci rozšířit o 21. grandslamovou trofej. Dvaatřicetiletý Djokovič může přidat 16. titul a dotáhnout se na rozdíl dvou k Nadalovi. Žádný třicátník navíc v open éře nedokázal wimbledonský titul obhájit.

"Těším se, že budeme psát historii tohoto sportu. Samozřejmě bych chtěl útočit na co nejvíc grandslamových titulů. To jsou ty nejvyšší cíle a ambice," dodal Djokovič.