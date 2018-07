Djokovič zvládl dohrávku s Nadalem a je ve finále Wimbledonu

Srbský tenista Novak Djokovič si po třech letech zahraje ve Wimbledonu o titul. V dnešní dohrávce semifinále s Rafaelem Nadalem si se světovou jedničkou poradil 6:4, 3:6, 7:6, 3:6 a 10:8. O čtvrtý triumf z londýnského grandslamu si v neděli zahraje proti Kevinu Andersonovi z Jihoafrické republiky.

"Nevím, co k tomu říct. Hlavou mi teď letí vzpomínky na posledních patnáct měsíců a všechno co jsem musel vytrpět, abych se sem dostal," připomněl Djokovič zdravotní problémy, kvůli nimž vynechal druhou polovinu loňské sezony. "Do posledního míčku nebylo nic jisté. Bylo to velké drama a mohl zvítězit kdokoliv z nás," dodal.

Zápas začal v pátek s výrazným zpožděním, protože před nimi Anderson s Američanem Johnem Isnerem strávili na kurtu šest a půl hodiny a odehráli nejdelší semifinále wimbledonské historie. Duel Djokoviče s Nadalem pak byl za stavu 2:1 na sety pro srbského tenistu přerušen a dohrával se dnes.

Nadal srovnal na 2:2, ale v rozhodující páté sadě začal mít pomalu navrch Djokovič. Za stavu 8:7 si při soupeřově podání vypracoval první mečbol, ale využít ho ještě nedokázal. Povedlo se mu to až při dalším Nadalově servisu, kdy se postaral o jediný brejk pátého setu.

Djokovič zápas ukončil po pěti hodinách a 21 minutách a delší semifinále ve Wimbledonu odehráli pouze Isner s Andersonem. Jednatřicetiletý Srb si zahraje první grandslamové finále po dvou letech a bude usilovat o třináctý grandslamový titul v kariéře. Anderson zase může po loňském neúspěšném finále US Open získat první grandslamový vavřín.

"Doufám, že oba budeme moci nastoupit. Pro něj byla poslední kola jak na horské dráze, ale zase má den odpočinku navíc. Co já bych za to dal," připomněl maratonské zápasy Djokovič, který z dosavadních šesti vzájemných zápasů s Andersonem prohrál pouze ten první v roce 2008. Ve Wimbledonu se utkali dvakrát a před dvěma lety v osmifinále musel otáčet stav 0:2 na sety.