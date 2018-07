Doufám, že grand slamy změní formát, přeje si Anderson.

Jednalo se o nejdelší semifinále v historii nejprestižnějšího tenisového turnaje. Slavný Wimbledon zažil bitvu trvající přes šest a půl hodiny. Jako šťastný vítěz z ní vyšel Jihoafričan Kevin Anderson, který ve vypjatém duelu přetlačil Johna Isnera ze Spojených států amerických, jehož porazil 3:2 na sety, 26:24 v rozhodující sadě. Třiatřicetiletý finalista se ale z výhry ani neradoval. Podle něj by byla spravedlivější remíza a přeje si, ať grand slamy změní formát zápasu.

Vyrovnaná bitva, ve které budou rozhodovat maličkosti, se čekala. Průběh utkání se naplnil dokonale, že se bude jednat o hru dvou výborně servírujících tenistů, se vědělo. Čeho je moc, toho je příliš. Na stejném názoru se shodli i oba aktéři utkání Kevin Anderson a John Isner, z jejichž souboje vyšel vítězně Jihoafričan. Klíčový bod přišel na konci 49. hry rozhodující sady, kdy v nouzi zahrál míček levou rukou, ačkoliv normálně hraje pravou. "Táta mi řekl, abych hrál levou, ale netušil jsem, že by to mohlo být v téhle fázi mé kariéry," usmál se na tiskové konferenci Anderson. "Byl to životně důležitý bod. Bude těžké se zotavit do finále," dodal vzápětí.

Jihoafričan získal klíčový brejk za vyrovnaného stavu 24:24 a po šesti a půl hodinách šel podávat na vítězství v maratonském zápasu. To se mu nakonec podařilo. Po 97 letech se stal prvním hráčem své země, který si zahraje finále Wimbledonu, přesto ale neměl z vítězství radost a byla z něj cítit spíš únava. Aby také ne, po 6 hodinách a 36 minutách strávených na kurtu. I proto volal po okamžitě po změně. "Doufám, že grand slamy změní formát, nicméně jsme ve finále. Bude však trvat dlouho, než se vypořádám s tím, co se stalo v zápase. Být ve finále ve Wimbledonu je mým splněným snem," prohlásil Anderson.

Pro světovou osmičku bude těžké se zotavit do souboje o titul, protože už ve čtvrtfinále musel absolvovat pětisetové drama se Švýcarem Rogerem Federerem, kterého nakonec skolil v poměru 13:11. "Bolí mě nohy, jsou oteklé a jako želé. Myslím, že tie-break by byl vhodný i ze zdravotního hlediska. Protože být tak dlouho na hřišti může mít negativní dopad na zdraví hráčů," uvedl Anderson.

K Jihoafričanovi se přidal i Isner, který prosil o změnu už v průběhu pátého setu. "Mohli bychom hrát tie-break, prosím?" směroval k hlavní rozhodčí Mariji Čičakové. Nicméně podle očekávání dostal negativní odpověď. "Osobně nevidím žádnou přidanou hodnotu oproti US Open, kde se tie-break v pátém setu hraje," navázal na svého soupeře Anderson, který odkázal na poslední turnaj velké čtyřky v New Yorku, kde se zkrácená hra hraje i v rozhodující sadě.