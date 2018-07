Finále nabídne zajímavý souboj, favoritkou je Williamsová

Americká hvězda Serena Williamsová je favoritkou finále Wimbledonu. V sobotním duelu o titul na trávě v All England Clubu se stejně jako předloni utká s Němkou Angelique Kerberovou a v případě výhry vyrovná ziskem 24. grandslamového vavřínu rekord Australanky Margaret Courtové.

Serena Williamsová je ve finále Wimbledonu již podesáté a má na dosah osmý triumf, ale zároveň první po narození dcery Alexis Olympie před deseti měsíci. "Po porodu jsem si sotva došla pro poštu a teď jsem ve finále Wimbledonu. Bláhové!" řekla.

Šestatřicetiletá Američanka v Londýně vyhrála už dvacet zápasů v řadě. Letos totiž navazuje na tituly z let 2015 a 2016. Loni kvůli těhotenství nehrála.

"Už po čtvrtfinále jsem tipovala, že když už Serena došla takhle daleko, že to celý vyhraje. S Kerberovou už v minulosti prohrála a Němka jí může dělat problém, ale myslím, že vyhraje Serena," odhadla česká tenistka Karolína Plíšková.

Vzájemnou bilanci vede Williamsová nad Kerberovou 6:2 a naposledy nad Němkou vyhrála předloni právě ve finále Wimbledonu. "Obě jsme v nové situaci. Hraje dobře, věří si a musím být na životní zápas připravena," řekla Serena. "Ona se vrátila, já po neúspěšné loňské sezoně taky, takže se může stát cokoli," řekla Němka.

Kerberová má šanci být po 22 letech první německou vítězkou v All England Clubu. Sázet bude znovu na pevnou obranu a výborný pohyb. "Vím, co od zápasu čekat. Mám potenciál velké duely vyhrávat," řekla svěřenkyně Belgičana Wima Fisseta, který před pěti lety dovedl do finále Wimbledonu Sabine Lisickou.

Porazit Serenu Williamsovou navíc už třicetiletá Kerberová v rozhodujícím utkání dokázala. V lednu 2016 se díky tomu stala vítězkou Australian Open.

Finálový zápas začne v 15:00 SELČ a vítězka dostane stejně jako v neděli nejlepší tenista 2,25 milionu liber (asi 66 milionů korun).