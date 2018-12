Gayové na okruhu? Uvítali bychom je, říká světová desítka

Na ožehavé téma se rozpovídal aktuálně desátý hráč tenisového žebříčku John Isner. Kromě klasických témat se v rozhovoru zaobíral otázkou homosexuálů v tenise.

V dnešní době není homosexualita ničím výjimečným. Lidé stejného pohlaví spolu uzavírají manželství, adoptují děti a vyskytují se i ve vrcholovém sportu.

Co by třiatřicetiletý tenista dělal, pokud by zjistil, že je někdo z jeho protihráčů na okruhu gay? Otázka, která třiatřicetiletého tenistu nemohla vyvést z rovnováhy. "Naopak bych ho uvítal. A jsem si jistý, že by s tím neměli problém ani ostatní hráči," zodpověděl hráč, který proslul svým dělovým podáním.

Přiznal, že pro něj otázka sexuální orientace není absolutně ničím podstatným. Důležité je, jak se hráč prezentuje na kurtu. "Myslím, že mohu mluvit za většinu tenistů. Sexuální orientace nemá v našem sportu vůbec na nic vliv," doplnil obr měřící přes dva metry.

Okukují mě, tvrdí hráčka

Každý na okruhu ovšem tak tolerantní není. Bývalá světová hráčka a současná komentátorka Jekatěrina Byčkovová uvedla, že v ženském tenise je homosexuálek víc než deset procent z celkového počtu hráček. A Rusce její lesbické kolegyně vadily.

Nelíbilo se jí především sdílet s těmito hráčkami šatnu, kde údajně rodačku z Moskvy okukovaly. "Hlavně ať se mě nedotýkají, nedívají se na mě a neobtěžují mě na veřejnosti," nebrala si servítky moderátorka Eurosportu.

Tenisovou lásku mezi děvčaty přiznaly hráčky Tara Mooreová a Conny Perrinová. Z českých tenistek žila s dlouholetou přítelkyní legenda Jana Novotná, svoji slabost pro stejné pohlaví přiznala i snowboardistka Šárka Pančochová.