Halepová opět vypadla brzo, Nadal šel dál bez boje

Rumunské tenistce Simoně Halepové se třetím rokem po sobě na grandslamovém US Open nedaří. Zatímco loni a předloni vypadla už v prvním kole, tentokrát skončila v roli čtvrté nasazené ve druhém po prohře 6:2, 3:6 a 6:7 s útočně naladěnou Američankou Taylor Townsendovou.

Letošní vítězka Wimbledonu Halepová se od druhé sady jen těžko vyrovnávala s touhou 116. hráčky světa po volejích. Townsendová hrála servis - volej i po druhém podání, tlačila se dopředu při první možné příležitosti. První mečbol ještě ve třetím setu nevyužila, sama jeden odvrátila a duel ukončila po sto šestém náběhu k síti.

"Věděla jsem, že s ní nemůžu hrát od základní čáry, že musím hrát jinak a tohle mi dodávalo energii," řekla na kurtu Townsendová, která postoupila do soutěže z kvalifikace A se slzami v očích doplnila: "Tahle výhra mi dodá hodně sebevědomí. Mám za sebou dlouhou obtížnou cestu a děkuji blízkým za podporu."

Příští soupeřkou levou rukou hrající Townsendové bude další Rumunka Sorana Cirsteaová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z prvního kola.

Halepová na otázku, jak vstřebává brzké vyřazení z turnaje, odvětila: "Už jsem si zvykla." Přestože US Open nezvládla potřetí v řadě, čekalo se od ní víc. "Jsem zklamaná, měla jsem očekávání a cítila se dobře i sebevědomě. Byla jsem blízko, ale občas se to stává," řekla semifinalistka z New Yorku z roku 2015.

Snadnou cestu do třetího kola měl Španěl Rafael Nadal, kterému vzdal bez boje Australan Thanasi Kokkinakis kvůli problémům s ramenem.

Američanka Cori Gauffová se v patnácti letech stala nejmladší hráčkou ve třetím kole US Open od roku 1996. Gauffová po dvou a půl hodinovém boji k nadšení fanoušků zdolala Maďarku Timeau Babosovou 6:2, 4:6 a 6:4. V duelu o osmifinále se v sobotu střetne se světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska.