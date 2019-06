Hlaváčková pózuje v prádle. Čeho se nastávající maminka bojí?

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková odložila raketu, aby se mohla věnovat příjemnějším povinnostem. Bývalá světová trojka ve čtyřhře čeká miminko s italským manželem Fabrim. V obsáhlé a velmi otevřené zpovědi na Instagramu rodačka z Plzně popsala strach, šok i reakci svých nejbližších.

Hráčka, která oznámila přerušení kariéry, nikoliv však její konec, si těhotenství užívá a zásobuje své fanoušky fotkami i historkami z nejkrásnějšího období v životě ženy. Než se o své štěstí podělila se světem, chtěla odehrát zápasy Extraligy v Česku. "Samozřejmě s mírnou ranní nevolností a strachem z pohybu jsem v týmu působila jako pěknej flákač, přiznala Sestini Hlaváčková, která se rozhodla hrát v tréninkovém volném tričku, aby zakryla rostoucí bříško.

Radostnou zprávu se jako první dozvěděla její kamarádka Martina. Ta dokonce asistovala u "čůrání" na papírek, posléze odhadla pohlaví miminka- tenistka čeká holčičku. A reakce manžela Fabriho? "Byl na svoje vojáky patřičně hrdý a vypil flašku vína," popisuje budoucí maminka.

Obávala se, co jí na těhotenství řekne Bára Strýcová, se kterou měla letět do Austrálie. Byl to však zbytečný strach. "Křičela radostí tak nahlas, že mi skoro rozbila mikrofon v telefonu, svěřila se Sestini Hlaváčková. Trochu komplikace bylo následné rušení programu, ubytování, trenérů a dalších záležitostí, které se týkají tenisu. "Prostě mazec," zhodnotila tenistka.

Fotografie umístěné na sociálních sítích ukazují Andreu s úsměvem na rtech a mapují příběh jejího těhotenství. Jak však sama přiznává, není to vždy procházka růžovou zahradou. "Moje ségra mi svěřila na hlídání její dvě děti a já absolutně nechápu, jak to přežily, protože já vlastně celou dobu polospala, přiznává dvaatřicetiletá hráčka únavu typickou pro počátek gravidity.

Sama hráčka při potvrzení těhotenství přiznala nejistotu. "Když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem ze dne na den dostala strach prakticky i seskočit z postele," netají se Sestini Hlaváčková. Až první screening a slova maminky gynekoložky: "Jo a mám ti vyřídit, že výsledky jsou v pořádku," tenistku uklidnila. Na první ultrazvuk přišel partnerku podpořit i manžel. A z našeho očekávaného Kevina se stala... To zase někdy příště," zakončuje hráčka zpověď a nechává tak své fanoušky v napětí.