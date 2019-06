Instinkt a vyrovnanost mohou Vondroušovou dostat na vrchol

Zkušenosti sice nejsou v závěrečných bojích na grandslamovém Roland Garros na straně Markéty Vondroušové, podle zahraničních médií ale česká tenistka ukázala, že dokáže naplno těžit z jiných předností. Britku Johannu Kontaovou dnes přehrála mimo jiné díky skvělému instinktu a psychická odolnosti jí může pomoci i v sobotním finále proti Australance Ashleigh Bartyové.

"Zkušenost může být v rozhodující chvíli cenná, Vondroušová ale ukázala víc než dost víry, že může jít do neznámých situací a stále se držet svého herního plánu, i pod tlakem grandslamu," napsal v komentáři portál Last Word on Tennis. "Nyní je jedno vítězství od momentu, který jí může změnit kariéru."

Podle agentury Reuters Češka oplývá vrozeným instinktem, který se na rozdíl od bekhendů a forhendů tréninkovým drilem nezíská. Její intuitivní a předvídavý styl hry dokonce přirovnal k bývalé světové jedničce a majitelce pěti grandslamových titulů Martině Hingisové.

Švýcarská reprezentantka s česko-slovenskými kořeny vyhrála Australian Open v roce 1997 coby šestnáctiletá. "Soupeřky z kurtu nevystřílela, ale přechytračila je díky mazanosti a improvizaci. To je hodně podobné tomu, jak levačka Vondroušová v pátek přehrála předprogramovanou Kontaovou," dodal komentátor Reuters.

Devatenáctiletá Vondroušová je první náctiletou tenistkou po deseti letech, která si zahraje finále grandslamového turnaje. Naposledy se krok od titulu ocitla Dánka Caroline Wozniacká, v roce 2009 ale na US Open na Kim Clijstersovou z Belgie nestačila. V Paříži naváže na Srbku Anu Ivanovičovou, která před dvanácti lety poslední krok proti další Belgičance Justine Heninové rovněž nedokázala udělat.

Podle trojnásobného šampiona Roland Garros Matse Wilandera se ale Vondroušová může k trofeji díky své psychické vyrovnanosti prokousat. "To je její skutečná síla," konstatoval expert televizní stanice Eurosport.