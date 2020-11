Jsem nadšený, řekl Nadal po vybojovaném postupu v Turnaji mistrů

Po pěti letech se Rafael Nadal dostal na tenisovém Turnaji mistrů do semifinále a stále má šanci, že získá cenný titul, který mu v bohaté sbírce chybí. Vítěz dvaceti grandslamů a král antuky v londýnské hale zvládl klíčovou bitvu o postup proti loňskému šampionovi Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka a krátce před půlnocí odvrátil konec sezony.

"Být tady v semifinále, na posledním turnaji roku, je hodně důležité. Jsem za to moc rád. Jsem vážně nadšený," řekl čtyřiatřicetiletý Španěl po výhře 6:4, 4:6 a 6:2.

Dlouho měl poslední zápas skupiny Londýn 2000 pod kontrolou, ale nakonec dopustil drama, když zakončil druhý set dvojchybou. "Do té doby jsem si docela bez problémů držel servis. Pak se všechno změnilo," řekl Nadal, jehož maximem na Turnaji mistrů jsou dvě finále z let 2010 a 2013.

Rozhodující sada začala třemi brejky a Nadal vedl 2:1. Další zápletku už nedopustil, po dalším brejku utekl už na 5:2 a po proměněném druhém mečbolu se mohl radovat. Naopak Tsitsipas kroutil hlavou.

"Upřímně ani nevím, o co jsem se tam snažil. Spěchal jsem. Měl jsem být chytřejší. Snažil jsem se hrát moc agresivně a lacino mu odevzdával body. Nefungoval mi servis a bez toho to proti takovým borcům nejde. Mrzí mě to, ale to je život," uvedl Tsitsipas, jenž loni prestižní trofej získal v 21 letech.

V semifinále Nadal narazí na Ruse Medveděva

Světovou dvojku Nadala v semifinále čeká rozjetý Rus Daniil Medveděv. Loni na stejné akci mu Španěl utekl z mečbolu za stavu 1:5 ve třetím setu. Medveděv vyhrál nedávné Masters v Paříži a v Londýně zvládl oba dosavadní zápasy. "Teď hraje ohromně. Loni už byl na konci sezony hodně unavený mentálně, ale teď je to jiný příběh. Má kupu sebedůvěry," řekl Nadal.

Loni ve skupině také vyhrál dva zápasy, ale na postup to nestačilo. "To jsem měl trochu smůlu. A rok předtím jsem musel odstoupit," připomněl Nadal.

V pátek odpoledne bude znám poslední semifinalista. Rakušan Dominic Thiem čeká na vítěze souboje mezi jedničkou Novakem Djokovičem a Alexanderem Zverevem.