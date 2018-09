Karikaturista nakreslil Serenu. Čelí obvinění z rasismu a sexismu

Kauza kolem finále posledního grandslamu letošní sezony hýbe světem. K chování Sereny Williamsové už se vyjádřilo několik tenisových osobností, ale i známý australský karikaturista Mark Knight. Ten ve svém nejnovějším díle zvěčnil právě rozzuřenou Američanku. Následně se stal terčem urážek, mnozí jej navíc obvinili z rasismu a sexismu.

Serena Williamsová ve finálovém utkání US Open porušila pravidla, hádala se s umpirovým rozhodčím a po udělení několika trestů, jako bylo odebrání fiftýnu a celého gamu, jej na tiskové konferenci obvinila ze sexismu. Její chování tak následně začal řešit celý svět.

K nechvalné "show" zkušené hráčky se nyní vyjádřil i australský umělec Mark Knight. Ten prostřednictvím deníku The Herald Sun publikoval vytvořenou karikaturu, na které se někdejší světová jednička vzteká nad rozlámanou raketou, a umpirový sudí Carlos Ramos žádá vítězku Naomi Ósakovou, zda by nahněvanou soupeřku nenechala vyhrát.

Zároveň na obrázek nakreslil ležící dudlík, který má odkazovat na slova Sereny, že je matkou, a tak by si nikdy nedovolila podvádět. "V neděli v noci jsem nakreslil tuto karikaturu poté, co jsem viděl finále US Open. Když jsem viděl chování Williamsové, musel jsem to nakreslit. Přišlo mi to zajímavé," nechal se slyšet třicetiletý kreslíř.

Když se do svého díla pustil, možná ani netušil, jak velkou bude mít odezvu. Nyní již slavná karikatura začala kolovat po různých sociálních sítích. Kromě pozitivních reakcí se ale na ni snesla především vlna kritiky. Australský plátek, který karikaturu otiskl, čelí obvinění z rasismu a sexismu. Autorově rodině údajně lidé vyhrožují smrtí.

Své si o tom myslí také spisovatelka J. K. Rowlingová. "Pokud chtěl jednu z největších sportovkyň dneška zredukovat na rasistické a sexistické klišé a další velkou sportovkyni zpodobnit jako anonymní stafáž, tak se mu to podařilo," napsala na Twitter.

Knight si ale za svým dílem stojí. "Karikatura o Sereně je o špatném chování, ne o rase. Svět se právě zbláznil," doufá, že jeho dílo bude dříve nebo později pochopeno.