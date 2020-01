Karolína Plíšková jde v Austrálii dál, Vondroušová končí

Muži: Dvouhra - 1. kolo: Medveděv (4-Rus.) - Tiafoe (USA) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Monfils (10-Fr.) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:1, 6:4, 6:2, Goffin (11-Belg.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:3, 6:1, Rubljov (17-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5), Kyrgios (23-Austr.) - Sonego (It.) 6:2, 7:6 (7:3), 7:6 (7:1), Basilašvili (26-Gruz.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Fritz (29-USA) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:3, 6:3, Sugita (Jap.) - Benchetrit (Fr.) 6:2, 6:0, 6:3, Bolt (Austr.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:1), 1:6, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Eubanks (USA) 7:6 (7:1), 6:3, 4:6, 6:0, Wawrinka (15-Švýc.) - Džumhur (Bosna) 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Gulbis (Lot.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Carreňo (27-Šp.) - Kovalík (SR) 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), Popyrin (Austr.) - Tsonga (28-Fr.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, skreč, Bedene (Slovin.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Donskoj (Rus.) 7:5, 6:2, 6:1, Krajinovič (Srb.) - Halys (Fr.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 7:5, Mmoh (USA) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4, Seppi (It.) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kuzněcovová (Rus.) - Vondroušová (15-ČR) 6:2, 4:6, 6:4, Halepová (4-Rum.) - Bradyová (USA) 7:6 (7:5), 6:1, Bertensová (9-Niz.) - Beguová (Rum.) 6:1, 6:4, Collinsová (26-USA) - Djačenková (Rus.) 6:1, 3:6, 6:4, Arina Rodionovová (Austr.) - Bondarenková (Ukr.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:0, Blinkovová (Rus.) - Paoliniová (It.) 7:5, 6:4, Cornetová (Fr.) - Niculescuová (Rum.) 5:7, 6:1, 6:0, Muchová (20-ČR) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 2:6, 7:6 (10:7), Svitolinová (5-Ukr.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 7:5, Dijasová (Kaz.) - Anisimovová (21-USA) 6:3, 4:6, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Sevastovová (31-Lot.) 6:1, 6:1, Minnenová (Belg.) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:5, Davisová (USA) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:2, Muguruzaová (Šp.) - Rogersová (USA) 0:6, 6:1, 6:0, Giorgiová (It.) - Lottnerová (Něm.) 6:3, 6:3, Putincevová (Kaz.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:1, 6:3, Siegemundová (Něm.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 6:4, Bellisová (USA) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:2.