Kouč Forejtka: Jeho psychika je rarita. Ukáže se v Říčanech?

Nejlepší světový junior Jonáš Forejtek po triumfu na US Open a dvou výhrách ve víkendovém daviscupovém utkání v Bosně a Hercegovině odpočinek od tenisu neplánuje. Příští týden se chystá na mužský turnaj okruhu ITF do Říčan. Ve startu by mu mohl zabránit jen břišní sval, se kterým měl potíže už při Davis Cupu.

Navzdory tomu ale v rozhodující dvouhře porazil domácího Tomislava Brkiče a měl by být v pořádku. "Příští týden turnaj v Říčanech budu hrát na 90 procent. Nevím, jak na tom bude ten břišní sval, ale je to celkem v pohodě," řekl na čtvrteční tiskové konferenci.

Je na vítězné vlně. Společně s Jiřím Lehečkou vyhrál juniorskou čtyřhru ve Wimbledonu, v srpnu ovládl Pardubickou juniorku i turnaj dospělých s dotací 25.000 dolarů v rakouském Vogau. V září pokračoval juniorským grandslamovým titulem v New Yorku a skvělým daviscupovým debutem. "Bude to o tom, jak jsem trénoval v poslední době a jak jsem se cítil. Na Davis Cupu jsem se na tom kurtu cítil fakt dobře, proto jsem za stavu 2:2 hrál, jak jsem hrál," pochvaloval si.

Jeho trenér Jan Mertl Forejtkovy daviscupové zápasy prožíval velmi nervózně, protože nebyl přímo v Bosně a neviděl ani televizní přenos. Mohl tak pouze na internetu sledovat vývoj skóre. "Zvládnul to hlavou. V jeho věku, v osmnácti letech klobouk dolů. Víme, jak je těžké Davis Cup ustát v hlavě. A ještě za takového stavu, to je rarita," složil svěřenci poklonu.

Právě psychika a píle je podle něj nejsilnější Forejtkovou stránkou. "Na svůj věk to má v hlavě docela slušně srovnaný. Ví, co chce, je pracovitý, jde si za svým. To je docela rarita a doufejme, že to půjde tímto směrem. Nedělá mu problémy trénovat čtyři pět hodin denně a to je jenom plus," řekl Mertl.

Osmnáctiletý Forejtek se chce zaměřit hlavně na turnaje dospělých. "Ještě pojedu v říjnu na juniorské Masters do Číny. Kdybych se dostal na nějaký challenger, bylo by to výborné. Jinak pojedu české futury, které budou na podzim," plánoval. "Doufejme, že když je ten nejlepší junior, tak by mohla být šance na nějakou kartu do kvalifikace ATP turnajů. Uvidíme," doplnil kouč.

Forejtkovi prospívá zdravá konkurence mezi českými juniory. V daviscupovém týmu v Bosně vedle něj byli sedmnáctiletý Jiří Lehečka, osmnáctiletý Tomáš Macháč a šestnáctiletý Dalibor Svrčina. "Je dobré, že je nás teď takových dobrých juniorů víc. Předháníme se," řekl Forejtek. "Každý chce každého porazit, a když se jeden zlepší, tak se chce zlepšit ten druhý. Zdravá konkurence v jejich věku prospívá," dodal trenér.

Forejtek bere přechod mezi dospělé jako výzvu. "Budu se muset hodně soustředit, abych zesílil. To je největší rozdíl, co jsem zaznamenal," řekl.