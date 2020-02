Král s velkým K. Djokovič si s dětmi zahrál na ulici tenis

Novak Djokovič si užívá zaslouženého volna, světová jednička čerpá energii na další utkání. Čerstvý vítěz Australian Open navštívil svou domovinu, dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu tím potěšil nejen své blízké. Štěstím bez sebe musely být i děti, sedmnáctinásobný grandslamový vítěz si s nimi totiž zapinkal. Jeden pozorný fanoušek celý počin natočil, následně ho sdílel například oficiální účet Mezinárodní tenisové federace.

Imagine @djokernole playing tennis with you in the streets... 🤩



These kids in Belgrade did exactly that!#MyCourt pic.twitter.com/QDOQtaEpUD