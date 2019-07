Kristýna Plíšková prošla suverénně do čtvrtfinále. Veselý skončil

Česká tenistka Kristýna Plíšková ve druhém kole v Bukurešti porazila 6:0 a 6:2 Ysaline Bonaventureovou z Belgie a potřetí v sezoně si zahraje čtvrtfinále. V něm turnajová osmička nastoupí proti jedničce a obhájkyni titulu Anastasiji Sevastovové z Lotyšska, nebo domácí Patricii Marii Tigové.

Plíšková, 94. hráčka žebříčku a dvojče světové trojky Karolíny, si se soupeřkou poradila za 59 minut a zatím v Bukurešti neztratila ani set.

Postupem do semifinále by si sedmadvacetiletá Češka vyrovnala letošní maximum, o postup do finále v dosavadním průběhu sezony neúspěšně usilovala v dubnu v Luganu.

Veselý prohrál ve třech setech

Český tenista Jiří Veselý si na turnaji v Umagu druhé čtvrtfinále v sezoně nezahraje. Ve druhém kole dnes na chorvatské antuce prohrál 6:3, 4:6 a 4:6 s osmým nasazeným Argentincem Leonardem Mayerem.

Veselý do zápasu vstoupil dobře, ujal se vedení 3:1 a první set pro sebe získal za 38 minut. Ve druhé sadě ale za stavu 4:4 ztratil podání a Mayer vyrovnal. Další brejk šestadvacetiletý Čech nabídl soupeři hned v úvodu rozhodujícího setu a 60. hráč světa toho využil. Veselý pak sice za stavu 4:5 dokázal jeden mečbol odvrátit, vyřazení už ale nezabránil.