Kvitová: Jsem spokojená. Nečekala jsem, že budu hrát oba zápasy

Tenistka Petra Kvitová prožila nad očekávání povedený návrat do Fed Cupu po více než roční odmlce způsobené zraněním po napadení neznámým útočníkem. Před vítězným turnajem v Petrohradu v minulém týdnu si nemyslela, že v 1. kole týmové soutěže proti Švýcarsku v O2 areně odehraje dvě dvouhry, nakonec ale coby jednička místo nemocné Karolíny Plíškové přispěla dvěma body k postupu do semifinále. V sobotu porazila ve třech sadách Viktoriji Golubicovou a dnes ve dvou Belindu Bencicovou.

"Abych řekla pravdu, já jsem si to ani takhle nepředstavovala. Nemyslela jsem si, že budu hrát takhle dva zápasy, že budu zastupovat Káju. Neodehrála jsem moc zápasů v Austrálii, tak jsem si před Petrohradem úplně nemyslela, že bych mohla nastoupit. Holky měly výbornou formu. Po tom, jak jsem hrála v Petrohradu, se to asi trošku změnilo," řekla Kvitová na tiskové konferenci.

"Myslím, že to dopadlo asi nad očekávání po tom všem. Já jsem si původně myslela, že možná ani nezasáhnu do dvouhry, byla jsem připravená na fandění holkám. Takhle to beru samozřejmě o to líp," dodala světová jednadvacítka.

Jsem spokojená, ustála jsem to hlavně s nervy, tvrdí Kvitová

Zatímco v sobotu ji svazovala nervozita a s Golubicovou musela do tří setů, švýcarskou jedničku Bencicovou zdolala ve dvou sadách. "Jsem hodně spokojená. Dneska jsem to ustála hlavně s nervy, celý zápas jsem byla vyrovnaná. Včera mě to všechno po tak dlouhé době trošku vzalo a byla jsem taková rozemotivovaná. Tak jsem se snažila být více v klidu. Asi za stavu 2:0 se hraje trochu líp," uvedla Kvitová.

"Myslím, že zápas byl výborný. Neprohrála jsem si servis. Ze začátku setů jsme se hodně tahaly, když jsem ji pak brejkla, bylo to trochu lepší. V důležitých chvílích mě podržel servis, to asi taky hodně pomohlo," uvedla sedmadvacetiletá Kvitová.

Soupeř pro semifinále? Raději Bělorusko než Německo

V semifinále Fed Cupu by si přála raději Bělorusko než Německo. "Abychom hrály doma, to by bylo nejlepší. Německo venku by bylo těžší než Bělorusko doma. Samozřejmě finále je finále. A my bychom byly všechny rády, kdybychom si mohly v této krásné hale ještě nějaké to finále zahrát," dodala.

V součtu s Petrohradem má na kontě už sedm výher po sobě. "Myslím, že tuhle šňůru jsem už dlouho neměla. Beru to hodně pozitivně. Teď turnaje v Dauhá a Dubaji budou o něčem jiném, bude to venku. Jsem unavená, ale doufám, že to fyzicky přežiju a nezraním se. Chtěla bych si trošku odpočinout, ale to momentálně moc nejde," uvedla Kvitová.