Kvitová přehrála Číňanku, postup slaví i Vondroušová a Siniaková

Petra Kvitová potřebovala hodinu a tři čtvrtě, aby na US Open zdolala vzdorující Číňanku Wang Ja-fan. Pátá nasazená vyhrála 7:5, 6:3 a posedmé za sebou prošla v New Yorku do třetího kola. Poprvé je v této fázi na grandslamu Markéta Vondroušová, která si poradila s bývalou finalistkou Wimbledonu Kanaďankou Eugenií Bouchardovou 6:4 a 6:3. Přidala se k nim Kateřina Siniaková i díky odvrácenému mečbolu a výhře 6:3, 6:7 a 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou.

Do letošního 3. kola US Open nse dostalo šest českých tenistek. Před Kvitovou, Vondroušovou a Siniakovou zvládly 2. kolo už ve středu turnajová osmička Karolína Plíšková, třiadvacítka Barbora Strýcová a také Karolína Muchová.

Loňská čtvrtfinalistka US Open Kvitová na dvorci Louise Armstronga, na kterém v noci šokovala Muchová výhrou nad Garbiňe Muguruzaovou, v prvním setu vedla 4:1. Výborně se pohybující světová devadesátka Wang Ja-fan ale nutila Češku k extra úderům a vysloužila si výpadek Kvitové, která prohrála čtyři hry.

Koncovku prvního setu dvojnásobná vítězka Wimbledonu díky bojovnosti zvládla. Potřebovala ale pět setbolů. Stadionem se pak rozlehlo její hlasité 'Pojď!'. "Za to vřeštění se omlouvám," řekla divákům po utkání.

Ve druhém setu šla Kvitová rychle do vedení 2:0 a tentokrát už podání neztratila. Při prvním mečbolu přerušila hru a avizovala aut, ale jestřábí oko ukázalo míč na lajně. Vzápětí si vybojovala druhou šanci zápas ukončit a proměnila ji bekhendovou ranou, celkově sedmadvacátým vítězným úderem v zápase.

"Byl to náročný zápas. Ona hrála dobře a bylo zase horko. Trošku jsem se ztratila v prvním setu, ale našla jsem cestu zpět," řekla na dvorci Kvitová, kterou v boji o osmifinále čeká vítězka z New Havenu Běloruska Aryna Sabalenková.

Dál jde i Vondroušová a Siniaková

Vondroušová vzala Bouchardové, které se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, v každém setu třikrát servis. "Bojovala jsem o každý míč, jsem z premiérového třetího kola na grandslamu nadšená a užívám si to," řekla devatenáctiletá hráčka. Její příští soupeřkou bude turnajová třináctka Kiki Bertensová z Nizozemska.

Siniaková mohla vyhrát zápas ve dvou setech, ale ve druhé sadě zápas za stavu 5:4: nedopodávala a tie-break ztratila 3:7. Ve vyrovnané třetí sadě ztratila servis na 5:6 a při podání Tomljanovicové čelila mečbolu, ale soupeřka trefila bekhendem síť. Češka si vynutila tie-break a tentokrát ho zvládla poměrem 7:4. "Nemám ráda nerváky, ale byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem to udolala," řekla Siniaková.

Na grandslamech prožívá Siniaková životní sezonu a postupem do 3. kola navázala na Roland Garros i Wimbledon. "To je zázrak. Jsem hrozně ráda a doufám, že to tady neskoční ve třetím kole. Mám na to, aby to bylo něco víc," řekla Siniakovou, která se do osmifinále ještě nedostala. K tomu musí na US Open porazit Ukrajinku Lesju Curenkovou, která vyřadila turnajovou dvojku Dánku Caroline Wozniackou.

"Bude to těžký zápas. S Curenkovou jsem ještě nehrála a musela hrát dobře, protože porazit Wozniackou není jednoduché," uvedla Siniaková.

Postup slaví také favorizované trio Federer, Kerberová a Zverev

Švýcarský tenista Roger Federer udělal další krok za šestým titulem na grandslamovém US Open a prvním po deseti letech. Druhý nasazený zdolal Francouze Benoita Pairea 7:5, 6:4 a 6:4.

Uspěla i wimbledonská vítězka Angelique Kerberová. Šampionka z New Yorku z roku 2016, jež vloni při pokusu o obhajobu titulu nepřešla přes první kolo, zdolala Švédku Johannu Larssonovou 6:2, 5:7, 6:4. Rovněž čtvrtý nasazený její krajan Alexander Zverev vyřadil Francouze Nicolase Mahuta 6:4, 6:4, 6:2.

Federer zvládl odpolední utkání na centrkurtu ve Flushing Meadows bez větších obtíží. Ostře sledovaný bude jeho další souboj, v kterém proti Švýcarovi nastoupí v sobotu australský talent a třicátý nasazený Nick Kyrgios.

Třicetiletá Němka si duel s Larssonovou ve druhém setu sama zkomplikovala, když za stavu 6:2, 5:2 nedokázala dopodávat k vítězství. V dalším gamu pak promarnila dva mečboly a soupeřka její zaváhání využila k zisku setu. Výhru ve vyrovnaném duelu vybojovala čtvrtá hráčka světového žebříčku až po dvou hodinách a 20 minutách.

"Ve druhém setu jsem nevyužila šanci a ona se dokázala vrátit. Snažila jsem se na druhý set zapomenout a jít znovu do vedení," řekla Kerberová v rozhovoru na kurtu. O postup do osmifinále se trojnásobná grandslamová šampionka, jež má ve sbírce i trofej z Australian Open 2016, utká se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.

Jednadvacetiletý Zverev, jenž začal před US Open spolupracovat s Ivanem Lendlem, postoupil v New Yorku do 3. kola poprvé v kariéře. Talentovaný mladík, který dosud na žádném grandslamovém turnaji nedošel dál než do čtvrtfinále, porazil o patnáct let staršího soupeře za hodinu a 49 minut.