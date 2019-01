Kvitovou dojalo první semifinále grandslamu ve "druhé kariéře"

Česká tenistka Petra Kvitová slaví na Australian Open první grandslamové semifinále ve "druhé kariéře". Tak označuje etapu od Roland Garros 2017, kde se dokázala vrátit po vážném zranění levé ruky, kterou jí nožem pořezal útočník při přepadení v prosinci 2016. V neděli to byly přesně dva roky a jeden měsíc.

V semifinále grandslamu, kam dnes postoupila po výhře 6:1 a 6:4 nad domácí Ashleigh Bartyovou, je poprvé od vítězného Wimbledonu 2014. Když jí Jim Courier při rozhovoru na dvorci připomněl, jak dlouhou cestu od té doby ušla, nedokázala zadržet slzy. "Byly to slzy štěstí," komentovala to na pozápasové tiskové konferenci.

A rozpovídala se více, co pro ni úspěch v Melbourne znamená. "Nebylo pro mě jednoduché vidět se v semifinále po tom všem. Říkám tomu druhá kariéra. Takže je to první semifinále ve druhé kariéře. Chvíli mi to trvalo," uvedla.

V mládí nebyla tak výrazná na menších turnajích, ale dařilo se jí na grandslamech. To se loni otočilo. Získala pět turnajových titulů, ale na podnicích velké čtyřky strádala. Například v oblíbeném Wimbledonu, který v letech 2011 a 2014 vyhrála, prohrála hned v prvním kole s Aljaksandrou Sasnovičovou z Běloruska. "Asi jsem až moc chtěla," přemítala.

S trenérem Jiřím Vaňkem a dalšími členy týmu přemýšleli, jak to zlomit. V Melbourne se to podařilo, Kvitová zatím prochází turnajem beze ztráty setu. "I během tohoto turnaje jsem byla nervózní, hlavně v prvním kole," svěřila se česká tenistka. "Jsou zápasy, kdy jsem nervózní, ale nemůžu s tím nic dělat. Musím mít dobrou rozcvičku, abych ze sebe ten stres dostala, a hrát od prvního míče, což jsem dnes udělala. To bylo důležité. Pak jsem se cítila uvolněnější," doplnila.

Před dvěma lety musela sledovat Australian Open jen v televizi a nevěděla, zda se dokáže na kurty vrátit. "Nebyly to nijak skvělé pocity, abych byla upřímná. Hrozně mi to chybělo," vzpomínala. Přineslo jí to ale jiný pohled na tenis. "Vím, že to je jen sport, je to jenom tenis. Porážky samozřejmě bolí, protože pro to děláte všechno. Na druhou stranu po takovém zážitku... Vždycky se ohlédnu a vidím, co jsem od té doby dokázala. Má to vždycky dvě strany, ale nakonec vždy život vítězí," doplnila.

Před sedmi lety Kvitovou dělil jediný vyhraný set od postu světové jedničky, ale Rusce Marii Šarapovové tehdy v semifinále podlehla 2:6, 6:3 a 4:6. Také tentokrát je jednou z hráček, které mohou být po Australian Open na vrcholu žebříčku. To se Kvitové ještě nepodařilo, ale není to pro ni podstatné.

"Popravdě je to poprvé, co o tom slyším. Jsem v turnaji, na grandslamu. Nemyslím si, že by byl tady v hlavě nějaký prostor, abych o tom přemýšlela," řekla aktuální světová šestka. Nyní se soustředí na semifinálový duel s Američankou Danielle Collinsovou.