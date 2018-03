Murray na Wimbledonu? Nespěchej, musíš být fit, radí Federer

Tenisový svátek se pomalu a jistě blíží. Fanoušci bílého sportu už se nemohou dočkat 2. července, kdy v Londýně vypukne slavný Wimbledon. Zúčastnit by se ho chtěl i Andy Murray, bývalá světová jednička. Ten nedávno absolvoval operaci po těžkém zranění kyčle a rád by se vrátil zpět na kurty, na což zareagoval i Roger Federer. Švýcarská legenda svému kolegovi doporučila, aby domácí turnaj vynechal.

Akce, na níž se těší celá planeta. Tak lze popsat anglický Wimbledon, nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj. Třetí Grand Slam sezony každoročně sledují vyprodané tribuny, které podporují své příznivce.

Není divu, že nejvíc fanoušků na tomto turnaji mají domácí hráči. Z nich je na tom momentálně nejlépe Edmund Kyle, jenž dokázal už ve svých třiadvaceti letech vyhrát několik důležitých utkání, díky čemuž obsadil při poslední aktualizaci světového žebříčku čtyřiadvacáté místo.

I přesto se ale Britové těší na jiného tenistu - Andyho Murrayho. Rodák ze skotského Glasgow už Wimbledon dvakrát ovládl. V roce 2016, kdy přidal svůj druhý titul, se dokonce stal nejlepším hráčem světa.

Jeho letošní start je však nejasný. Třicetiletý pravák, jehož v minulosti vedl Ivan Lendl, totiž v minulém roce prodělal zranění kyčle, které ho připravilo třeba i o účast na Australian Open. V lednu tohoto roku následně podstoupil operaci, jež dopadla na výbornou.

Murray nesmí spěchat, tvrdí Federer

Díky kvalitní a úspěšné rekonvalescenci se Murray pomalu chystá k návratu do tréninkového procesu, zda to ale stihne do již zmíněného Wimbledonu, není jasné. I pokud by byl jednonásobný vítěz Davisova poháru v létě fit, několikaměsíční pauza bez jediného odehraného zápasu bude znát.

S tímto tvrzením souhlasí i Roger Federer, který okomentoval Murrayho nynější situaci. "To, co jsem se naučil, je, abych byl velmi trpělivý. Můžete se vrátit jen tehdy, když se opravdu cítíte na sto procent připraveni. Když jste nachystáni na dvaadevadesát nebo pětaosmdesát procent, tak hrát nelze," řekla švýcarská legenda.

"Pokud lidé vědí, že máte problém, je nejlepší počkat, tvrdě trénovat a vrátit se v nejlepším možném stavu," uvedl. Basilejský rodák následně popřál svému kolegovi hodně zdaru. "Přeji Andymu jen to nejlepší. Viděl jsem ho pár dní po chirurgickém zákroku v Melbourne a zdálo se, že má silného ducha, cítil jsem z něj touhu opět hrát. Ale nesmí spěchat," prohlásil Federer.

Za šestinásobného šampiona Turnaje mistrů mluví velké zkušenosti, jeho slova je tedy potřeba brát naprosto vážně. Zda s nimi bude souhlasit i Murray, se uvidí až za pár měsíců.