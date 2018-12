Murray setřel tenisového bouřliváka: Jsi ještě větší šílenec?

Asi není tenisového fanouška, který by na tenisového bouřliváka Nicka Kyrgiose neměl názor. Kontroverzní chování Australana mnozí milují pro svou spontánnost, pro jiné je jen drzým frackem. Jisté je, že třiadvacetiletého hráče provokovat baví. Tentokrát se terčem jeho vtípků stal Španěl Verdasco. A nebylo to poprvé.

Těžko říct, co si ti dva udělali. Je to však již podruhé, co se Australan do rodáka z Madridu opřel. K první situaci došlo, když Kyrgios viděl fotografii z tréninku, na které je Verdasco zachycen s Andym Murraym. "Myslel jsem, že budeš schopen trénovat s hráčem, který dokáže alespoň lidi pozdravit, když kolem něj prochází," navážel se Kyrgios do chování Verdasca, které nejspíš nesplňuje Australanovu definici slušného. Rodák z Glasgow se tehdy za svého sparing partnera postavil.

Jenže situace graduje, australský vtipálek si prostě nedá pokoj. Poté, co šampionka US Open Naomi Osakaová zveřejnila fotografii, na které trénuje právě s Murraym v Brisbane, pro Kyrgiose to byla nahrávka na smeč. "Mnohem lepší parťák než Verdasco," nedal si pokoj rodák z Canberry a odeslal pod snímek kousavý komentář.

Odpověď na sebe opět nenechala dlouho čekat.

"To kousnutí pavouka tě udělalo ještě více šíleným?" reagoval téměř vzápětí Murray, který opět srdnatě bránil svého deblového parťáka. Narážel tak na situaci, kdy Kyrgiose kousl pavouk a současná tenisová pětatřicítka musela strávit část vánočních svátků v nemocnici.

Vzhledem k tomu, že si Kyrgios často nebere servítky ani na kurtu, mohlo by být tenisové střetnutí s "oblíbencem" Fernandem Verdascem víc než zajímavé. První možnost na sebe narazit bude na grandslamu Australian Open, který startuje 14. ledna.