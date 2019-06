Murrayho vítězný návrat. Po zisku titulu pomýšlí na US Open

Pět měsíců nebyl k vidění na kurtech. Po dalších přetrvávajících problémech s kyčlí se nicméně britský tenista Andy Murray vrátil a hned ve velkém stylu. Vyhrál v Queen's. Nikoliv ve dvouhře, ale ve čtyřhře po boku Španěla Feliciana Lópeze. Pro bývalou světovou jedničku ze Skotska znamenal úspěch na domácí půdě víc než jen vítězství na turnaji.

Poslední utkání odehrál v lednu na Australian Open, kde hned v úvodním kole nezvládl pětisetovou bitvu. Neúspěšný návrat na kurty nevěstil o budoucnosti Andyho Murrayho nic dobrého. Ani to, že by nestihl rozlučku s kariérou ve svém oblíbeném Wimbledonu.

Další měsíce rekonvalescence ale Britovi očividně prospěly. Murray si hned po dalším návratu na kurty prošel náročným fyzickým týdnem, když si na turnaji v Queen's v Londýně trochu nečekaně, ale zaslouženě zahrál finále, které vyhrál. Pro 32letou bývalou světovou jedničku bylo ale nejdůležitější, že necítil žádné bolesti v oblasti kyčle, která ho dlouhodobě trápila a s níž musel na jaře na složitou operaci.

"Cítím se dobře, ráno jsem byl trochu ztuhlý, ale cítil jsem se docela dobře," řekl Murray po výhře pro Amazon. "Jak celý týden probíhal, tak jsem postupně ztrácel jakékoliv obavy," dodal Brit, který ukázal v Queen's svou obětavost, i když se několikrát kvůli vyhrané výměně objevil po pádu na zemi. Žádnou bolest přitom necítil.

Po úspěšném návratu tak nastává otázka, kdy se Murray opět představí i ve dvouhře. Sám Brit naznačil, že na blížícím se Wimbledonu to ještě nebude a v All England Clubu bude hrát opět pouze čtyřhru, nicméně připustil, že by se tak mohlo stát na konci srpna, kdy startuje poslední grandslam sezony US Open.

Reálně mám dvě možnosti. Hrát čtyřhru přes léto na amerických betonech a cvičit singly s kluky, nebo mít po Wimbledonu trochu delší dobu pouze na trénink," uvedl Brit. "Pravděpodobně budu potřebovat čtyři týdny přípravy a pak možná zahraju v Cincinnati a na US Open," prohlásil Murray.

Teď Murray musí vyřešit ale ještě jednu otázku mnohem urgentnějšího rázu. Rád by si na Wimbledonu zahrál i soutěž v mixech, nicméně nemá zatím partnerku, a že jich na výběr bylo hodně.

Přihlásila se například čerstvá světová jednička ve dvouhře Ash Bartyová z Austrálie, Francouzka Kristina Mladenovicová, sestry Williamsovy, o které projevil Brit zájem. Z Češek mu podala nabídku Barbora Strýcová. Ve hře je i Běloruska Victoria Azarenková, která ovládla slavný travnatý grandslam loni s jeho bratrem Jamiem.