Na diváky se můžu vy*rat! Tenisový bouřlivák opět šokoval

Nebyl by to Nick Kyrgios, aby někoho nepobouřil. Kontroverzní tenista se tentokrát opřel do diváků, kteří ho po skrečovaném zápase vypískali. Na tiskové konferenci si čtyřiadvacetiletý bouřlivák servítky rozhodně nebral.

Před rokem v Mexiku tenista triumfoval, po vítězném finále pěl na atmosféru i fanouškovskou podporu samé oslavné ódy. O rok později je všechno jinak. Kyrgios letos v Acapulcu odehrál jediný set, v úvodním kole proti francouzskému soupeři Ugovi Humbertovi zápas vzdal.

Ze hry rodáka z Canberry vyřadilo zraněné zápěstí, které mu nedovolilo pokračovat. Zdravotní peripetie pravděpodobně zapříčinily i výsledek prvního setu, který favorit prohrál s třiačtyřicátým mužem žebříčku ATP poměrem 3:6.

Mexičtí diváci se však těšily na velkolepou show plnou skvostných výměn, které Australan pravidelně předvádí. Místo toho viděli protrápené první dějství, pro Kyrgiosovo bolavé zápěstí měli pramálo pochopení. Z kurtu ho vyprovodili hromadným bučením a pískáním, což hlavu současné světové třiadvacítky nenechalo chladnou.

Na následné tiskové konferenci se do publiku pořádně opřel. "Je mi to u p**ele, na diváky se můžu vy**at. I když mě bolí zápěstí, snažil jsem se hrát. Přišel jsem ukázat svůj tenis, oni ale neprojevili žádný respekt. S**u na ně," metal hromy a blesky naštvaný tenista na tiskové konferenci, čímž překvapil přítomné reportéry.

Nick Kyrgios is back in the spotlight after he was forced to retire from the first round of the Acapulco Open in Mexico due to a wrist injury and was booed from the court, before hitting back. #9News pic.twitter.com/2KbHIE9Nux