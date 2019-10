Na Plíškovou čekají na Turnaji mistryň rekordní peníze

Čtrnáct milionů dolarů, v přepočtu přes 323 milionů korun, si rozdělí tenistky na Turnaji mistryň. V čínském Šen-čenu se dotace oproti loňskému vrcholu sezony v Singapuru zdvojnásobila a o vysoké odměny bude od neděle bojovat pětice Češek. Světová dvojka Karolína Plíšková by raději zvýšila odměny v prvních kolech grandslamů, aby si na lepší peníze přišlo více hráček.

"Nebudu říkat, že se mi to nelíbí, protože to se asi líbí každému," řekla Plíšková ČTK před odletem do Šen-čenu, ale jedním dechem dodala: "Škoda, že se to rozdělí jenom mezi nejlepší osmičku, která si vydělá tak jako tak. Kdybych hlasovala, tak aby se to zvýšilo pro grandslamová první kola a vydělalo si víc lidí."

Před rokem si Plíšková za postup do semifinále ze skupiny s jednou porážkou zajistila 497 tisíc dolarů. Letos by za stejný výsledek získala 2,095 milionu dolarů. "Je to bonus na konci roku, ale jela bych tam, i kdyby bylo míň peněz než loni," řekla.

Letošní neporažená šampionka dostane šek na 4,725 milionu dolarů (přes 109 milionů korun), což bude největší prémie v dějinách ženského sportu. Petra Kvitová před osmi lety po triumfu na Masters v Istanbulu brala 1,75 milionu dolarů.

"Jsme rády, že to tak je a WTA je schopná sehnat sponzory. Možná i proto se hraje v Číně, protože tam peníze prostě jsou," řekla Kvitová. Tenistky mají výrazně vyšší dotace než muži, kteří si v Londýně rozdělí devět milionů dolarů. "Je příjemné vědět, že máme větší dotaci na Masters než chlapi, protože už dlouho bojujeme o rovné prize money. Na grandslamech už jsou a tohle je další krok," řekla Kvitová.

I ve čtyřhře si hráčky přijdou na vysoké odměny. Vítězný neporažený pár získá milion dolarů. "To ženský sport v životě neviděl. Je bomba hrát o tak obrovské prize money a je vidět, že Číňani stojí o to, aby se tam tenis hrál," řekla jednička čtyřhry Barbora Strýcová, která hraje v páru se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Druhým českým párem ve čtyřhře na letošním vrcholu sezony jsou loňské finalistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.