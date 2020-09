Navzdory koronavirové pandemii startuje opožděně Roland Garros

Navzdory koronaviru a i s hrstkou fanoušků startuje opožděně Roland Garros. Antukový grandslam na přelomu září a října může výrazně poznamenat nepříznivé počasí a do hry se tak bezpochyby dostane nová zatahovací střecha centrkurtu. Znovu se musí počítat také s českými tenistkami.

Loňskou účast ve finále dvouhry bude obhajovat Markéta Vondroušová. Nasazenou dvojkou je Karolína Plíšková, bojovat s antukou přijela Petra Kvitová a uspět může i Karolína Muchová. Favoritkou čtyřhry je Barbora Strýcová.

Mezi muži se očekává střet dvou gigantů. Antukový král Rafael Nadal útočí na třináctý pařížský titul, ale ve formě je letos famózní Srb Novak Djokovič. Favoritkou mezi ženami je Rumunka Simona Halepová, která v případě zisku druhého titulu z Roland Garros sesadí z postu jedničky Australanku Ashleigh Bartyovou, která do Evropy nepřijela kvůli koronaviru a neobhajuje loňský triumf.

Karolína Plíšková stále čeká na grandslamový titul

Karolína Plíšková loni a předloni vypadla na Roland Garros ve třetím kole, ale před třemi lety došla až do semifinále. Před letošním turnajem byla ve finále v Římě, které kvůli zranění levé nohy vzdala, ale v Paříži už trénovala na centrkurtu.

"Na noze se podepsalo, že jsem hrála každý den těžké zápasy," řekla na webu turnaje česká jednička. "Nejsem tady favoritkou a stejně jako na předešlých grandslamech nepřemýšlím o tom, že bych měla být favoritkou. Ale vím, že můžu hrát dobrý tenis, i na antuce, a takový je můj plán. Jednou to přijde," uvedla Plíšková, která stále čeká na grandslamový titul.

Petra Kvitová si přeje minimálně semifinále

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová si loni před Roland Garros poranila předloktí a kvůli liftovaným úderům se jí zranění na tomto povrchu vrací. Přesto se rozhodla hrát a doufá, že třeba dojde do semifinále jako před osmi lety.

"Tenis miluju a pořád chci hrát a vyhrávat velké turnaje. Zbožňuju, když můžu být na kurtu, hrát zápas, tam jsem sama sebou," řekla Kvitová minulý týden v rozhovoru pro BBC, v kterém si posteskla, jak je těžké si najít skutečné přátele.

Simona Halepová je ve formě

Halepová vyhrála po koronavirové pauze antukové turnaje v Praze a v Římě, vynechala US Open a zdá se, že je ve formě. Může tak navázat na předloňský pařížský titul. "Nemůžu na vítězství myslet, turnaj ani nezačal, ale můžu o něm snít. Jsem tady a nechám na kurtu to nejlepší," pronesla Rumunka.

Z Nadala se stává neporazitelné monstrum

Dvanáctinásobný vítěz Roland Garros Nadal před Paříží odehrál jen turnaj v Římě, kde prohrál nečekaně v semifinále. Na pařížské antuce v sobě ale probouzí až nadpřirozené schopnosti a stává se téměř neporazitelným monstrem.

Své o tom ví třeba Dominic Thiem z Rakouska. Čerstvý vítěz US Open prohrál s Nadalem poslední dvě finále Roland Garros. "Jdete to utkání s Rafou a víte, že tři čtyři hodiny skvělého tenisu nemusí stačit. Musíte hrát každou výměnu na hranici svých možností, což je psychicky vyčerpávající a duel to ztěžuje," řekl Thiem.

Novak Djokovič jako vyzyvatel Nadala

Největší hrozbou pro Nadala je světová jednička Djokovič. Srb letos "prohrál" jen jeden zápas kvůli diskvalifikaci na US Open. Vítěz Roland Garros z roku 2016 uvedl, že na začátku podzimu jsou jiné podmínky než v tradičním termínu na přelomu května a června, což může hrát proti Nadalovi. "Je favoritem, ale bude to zajímavé. Je tady několik hráčů, kteří ho mohou porazit," upozornil Djovkovič.

Antukový grandslam měl původně začít 24. května, avšak kvůli koronaviru byl odložen. Nyní se uskuteční od 27. září do 11. října. Zatímco US Open se hrálo bez fanoušků, organizátoři Roland Garros diváky do areálu pustí, ale vzhledem k šíření koronaviru jich bude maximálně tisíc denně.

Celkem si tenisté v Paříži rozdělí 38 milionů eur (zhruba miliardu korun), méně než loni. Hráči vyřazení v 1. kole ale inkasují 60.000 eur (asi 1,6 milionu korun), což je o 30 procent víc než v minulém ročníku. Vítězové dvouher získají šek na 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun), zatímco loni brali 2,3 milionu.