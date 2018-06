Necítila jsem se dobře, výsledek je pro mě budíček, řekla Plíšková

Letošní ročník French Open se české hráčce nepovedl. Po dvou výhrách nad svými krajankami přišel první ostrý test v podobě bývalé světové jedničky, která se po nucené pauze šplhá zpátky na vrchol. Jednatřicetiletá Šarapovová proti Plíškové ukázala, že se s ní musí znovu počítat.

"Při zápase, tréninku ani rozehrávce jsem tady necítila jediný úder, s čímž je těžký hrát. Jen bojovností a možná zkušeností jsem uhrála dvě kola, ale na to porazit takhle dobrou hráčka jsem tenhle týden neměla," řekla Plíšková.

Do Paříže jela Plíšková jako vítězka ze Stuttgartu nebo semifinalistka z Madridu. Formu si ale s sebou do hlavního města Francie nepřivezla. "Málo to určitě je, ale s mojí momentální formou to mohlo být ještě mnohem horší," usmála se trpce. "Cítila jsem se fakt blbě."

Proti Šarapovové se české tenistce nedařilo téměř nic. Pouhých pět vyhraných míčů a jedno jediné eso je toho důkazem. "Za ty dva sety jsem se dostala do pohybu asi tak třikrát. Ona fakt dobře returnuje, jde na absolutní riziko. K ničemu jsem se nedostala."

Po více než dvou letech pak Plíčková uhrála jen tři gemy v celém utkání. Takhle jednoznačně v poslední době nikomu nepodlehla. "To jsem nedostala dlouho," přikývla Plíšková.

"Někdy je možná lepší prohrát takhle než po nějakém boji, kde zpytujete svědomí a mrzí vás věci, co jsem měla udělat. Je to budíček," dodala Plíšková.

Před turnajem na Roland Garros měla Plíšková těžký program, který se na její hře mohl podepsat. "Chyběly mi síly. Antuky jsou vždycky takhle nahňácaný. Už je to můj devátý týden a chuť do tenisu extra nebyla. Ne, že bych se cítila úplně unavená, ale neměla jsem šťávu," uvedla.

Sezona bude pokračovat turnajemi na trávě. Před Wibledonem je Plíšková přihlášená do Birminghamu a Eastbourne. "Ale nejsem si jistá, že oba pojedu. Tenisu mám teď docela dost," řekla Plíšková. "Každý rok vyhraju jeden turnaj na trávě a pak vyletím ve Wimbledonu. Možná zkusím změny, na Wimbledon se ale připravím dobře," ujistila.