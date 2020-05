Nejlepší tenista historie? Murray odpovědí překvapil

Když se sejdou při debatě dvě tenisové hvězdy současnosti, mohou z toho vzejít zajímavé závěry. A přesně to se stalo během rozhovoru Novaka Djokoviče s Andym Murraym, který oba živě přenášeli na sociálních sítích.

Stihli toho probrat hodně. Od diskuze o nejlépe servírujícím hráči na okruhu po debatu o nejlepším bekhendu, forhendu a fyzické výdrži.

Nejzajímavější část rozhovoru současné světové jedničky Djokoviče s trojnásobným grandslamovým šampionem Murraym ale přišla u věčné otázky - kdo je nejlepším hráčem všech dob?

"To je dobrá otázka. Asi to bude záviset na kombinaci počtu výher na grandslamech, Masters a době strávené v čele žebříčku. Nechci se ale pouštět do srovnávání mezi generacemi," řekl Djokovič, se 17 grandslamovými tituly historicky třetí za Rogerem Federerem (20) a Rafaelem Nadalem (19).

"S tím souhlasím, ale ve skutečnosti je to tak, že tři nejlepší tenisté hrají právě v této době," podotkl Murray.

"Rafa je historicky nejlepší na antuce, Roger na trávě a ty na tvrdém povrchu. Pro mě je to kombinace vás tří - vždycky říkám, že ve své kariéře jsem na každém povrchu musel čelit tomu nejlepšímu," dodal.