Nemáš respekt, káral Nadal Kyrgiose. Ten si to nenechal líbit

Nick Kyrgios překvapil. Ač se vinou zranění i nejistých výkonů nachází až v osmé desítce světového žebříčku, v Acapulcu přehrál tenisovou dvojku Rafaela Nadala. Španěl měl přitom soupeře na lopatě, jenže kontroverzní Australan nakonec zápas dotáhl do vítězného konce. A jeho protivník prohru snášel jen těžko.

Už pozápasové podání ruky bylo ze strany horkokrevného španělského tenisty poněkud vlažné. To následně vysvětlil na tiskové konferenci. "Existuje důvod, proč je tam, kde je. Nemá dostatek respektu k publiku, soupeři i sobě samému," rozčílila Nadala situace, při níž se Kyrgios rozhodl podávat spodem.

Kdo zápasy tenisového bouřliváka sleduje, ví, že se nejedná o žádnou novinku. Rodák z Canberry je svou provokací na kurtu pověstný, ničím nečekaným nejsou komické situace, ani ty méně příjemné, například když utkání téměř odchodí. Svým nečekaným chováním dokáže diváky stejně tak nadchnout jako naštvat.

🙌🙌@NickKyrgios saves three match points to defeat Rafael Nadal 3-6 7-6(2) 7-6(6) to reach @AbiertoTelcel quarter-finals. pic.twitter.com/rutHnzLjQ5