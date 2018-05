Nesmím hrát jako sr*č, naříká Strýcová po sérii porážek

Barbora Strýcová prožívá ne zrovna ideální období. Prohra s Camilou Giorgi na pražském turnaji byla už šestým neúspěchem ve dvouhře v řadě. "Mrzí mě to třikrát víc, protože to bylo doma před takovým skvělým publikem," zoufala Strýcová.

"V prvním setu mi nedala čuchnout. Pak se mi podařilo ji donutit chybovat, ale v závěru jsem byla pasivní a to byla chyba," popsala česká reprezentantka průběh zápasu proti italské soupeřce. "Nesmím se v tom utápět, ale koukat dopředu," řekla loňská semifinalistka odhodlaně novinářům.

Náladu si zlepšila alespoň čtyřhrou, do které se nakonec přihlásily s Barborou Štefkovou. S tou nakonec postoupily až do semifinále, které ale skrečovaly. "V deblu se uvolním a mám pocit, že to není zas tak v uvozovkách důležitý. V singlu ale hrozně moc chci, což je možná ta chyba. Jsem emotivní a chci výhry někdy až moc," uvedla Strýcová.

Kámen úrazu by mohlo být špatné vyhodnocování volby úderů za důležitého stavu. "Akorát řeším situace blbě. Třeba za stavu po třiceti do toho nejdu," poukázala na zásadní problém její hry. S tím souhlasil i její trenér David Kotyza, kterého Barbora parafrázovala. "Až jednou prohraju jako hráč, ne jako sr…, tak se příště nebudu bát jít do zápasu a zahrát v něm za důležitého stavu něco s koulema," promluvila otevřeně o svém problému.

Sama moc dobře ví, že takové série k tenisu patří. "Nehroutím se z toho," řekla. Zpátky na vítěznou vlnu ji může vrátit pouze tvrdý trénink a vůle po úspěchu. "Nic nešidit. Práce mě drží a věřím, že se to zlomí," dodala.

Nad vodou ji tak drží alespoň výsledky ze čtyřhry, kde pravidelně sbírá vyhraná utkání. V Indian Wells dokonce s parťačkou Sie Šu-wej vyhrály celý turnaj. "Je na úrovni olympijského bronzu," ocenila tamní úspěch.

Zbylé antukové zápasy ve čtyřhře odehraje Strýcová po boku Andrey Sestini Hlaváčkové. "Potřebujeme víc zápasů, zvyknout si na sebe, jak ta druhá řeší situace. Moc se na to těším a věřím, že můžeme zahrát dobré výsledky,"