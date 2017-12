Ostuda v Davis Cupu, konec Štěpánkovy kariéry a forma Plíškové

Letošní sezona nebyla pro české tenisty a tenistky nijak oslnivá. Negativní byly především týmové soutěže, obrovským zklamáním skončil hlavně Davis Cup. Dobře ale nedopadl ani dívčí Fed Cup, kde jsme se museli obejít bez zraněné Petry Kvitové. Kdo nám naopak dělal radost, to byla Karolína Plíšková, jež se v jednu chvíli ocitla na prvním místě žebříčku WTA. "Dočkali" jsme se také jednoho velkého konce, profesionální kariéru totiž ukončil Radek Štěpánek.

Tento tenisový ročník byl velice zajímavý. Přestože jsme se nedočkali mnoha úspěchů od hráčů či hráček našich barev, tak je nutno jednu věc vyzdvihnout. Praha totiž hostila premiérový ročník nového turnaje Laver Cup. Diváci měli šanci na vlastní oči v O2 aréně spatřit ty největší hvězdy, co se na kurtech pohybují.

V hlavním městě České republiky se představila taková jména jako Roger Federer, Rafael Nadal či Nick Kyrgios. Mezi dvanáct vyvolených se vešel také náš nejúspěšnější hráč poslední doby, Tomáš Berdych.

Tomáš Berdych nevybojoval žádný triumf

Na Laver Cupu jsme dvaatřicetiletého hráče viděli v akci celkem třikrát. O to víc zamrzelo, že zaznamenal tři prohry, což pro český tenis nebyla příliš dobrá reklama. Rodákovi z Valašského Meziříčí se ale letos nepovedlo více zápasů.

Když se zaměříme čistě na úspěchy, můžeme mluvit pouze o turnaji ve francouzském Lyonu. To bylo z jeho strany prakticky vše.

Sestup z elitní skupiny Davisova poháru

Bohužel ani tuto soutěž nemohu ohodnotit kladně, ba naopak. Češi sestoupili z elitní Světové skupiny, což se stalo teprve podruhé v historii. Tým ve složení Lukáš Rosol, Jiří Veselý, Roman Jebavý a Adam Pavlásek nestačil na Nizozemce. A právě tenisté ze země tulipánů jsou těmi, kdo nás v elitě vystřídal.

Se záchranou to přitom nevypadalo vůbec beznadějně, stačilo vybojovat jeden poslední bod. Jenže nestalo se a fanouškům zbyly pouze oči pro pláč. Přitom to není tak dávno, kdy právě česká vlajka visela na pomyslném tenisovém nebi, o což se postarala především dvojice Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Teď nezbývá než doufat, že se mezi ty nejlepší co nejdříve vrátíme a že to budou právě naši reprezentanti, kdo bude držitelem "salátové mísy".

Fed cupové semifinále není neúspěch

Kouč Petr Pála měl pro letošní ročník jiný tým, než na který byl doposud zvyklý. Vedl totiž omlazenou sestavu, která i přes prohru s USA v semifinále ukázala, že má velkou budoucnost. Především Kateřina Siniaková, jež se může chlubit dvěma letošními tituly, prokázala obrovský potenciál.

A co především ublížilo našim reprezentantkám? Jednoznačně absence Petry Kvitové. Ta totiž stála u všech předchozích třech ročníků, v nichž Češky dominovaly. Právě po těchto úspěších se zdá být letošní konec v semifinále zklamáním. Vzhledem k okolnostem tomu ale tak není, můžeme být spokojeni.

Uzdravená Kvitová vybojovala titul v Birminghamu

Kdo by po loňské aféře čekal, že se Petra Kvitová vrátí tak silná? Česká lvice dokázala vyléčit svou pravou ruku, kterou jí v minulém roce zranil neznámý agresor. Rodačka z Bílovce se ovšem z přepadení nesesypala a bojovala. Přestože měla zraněných všech pět prstů a zmeškala polovinu sezony, nakonec ukázala, jak moc velkou hráčkou je.

Návrat na kurty ale nebyl vůbec jednoduchý. První turnaj totiž odehrála Kvitová v Paříži a zasáhla do grandslamu Roland Garros. Zde dokázala hned svůj první zápas vyhrát, vypadla v druhém kole. Ukázala však, že se s ní musí počítat.

Svůj sladký comeback dvojnásobná vítězka Wimbledonu oslavila v červnu. V anglickém Birminghamu dokázala vyhrát svůj dvanáctý titul na okruhu WTA Tour a dala celému světu vědět, že je skutečně zpět. Je až neuvěřitelné, jak rychle se dokázala znovu adaptovat a je třeba jí projevit obrovský respekt.

Plíšková se na chvíli stala světovou jedničkou

Ještě větší radost nám v roce 2017 dělala pětadvacetiletá Karolína Plíšková. Ta prožila bezpochyby nejúspěšnější sezonu v kariéře, když se stala historicky první českou světovou jedničkou. To je slušný úspěch, co říkáte?

Samozřejmě, pokud by hrála Serena Williamsová, která měla pauzu "kvůli" těhotenství a následném porodu, česká sympaťačka by na samém vrcholu žebříčku nebyla. Na to se však historie ptát nebude. Přestože rodačka z Loun nevyhrála žádný grandslam, prvenství si zasloužila. Vždyť třeba na Turnaji mistryň proklouzla až do semifinále. Celkem dokázala vyhrát šestapadesát utkání, poražena odcházela osmnáctkrát.

Nová etapa Radka Štěpánka

Končíme koncem. Radek Štěpánek ukončil 14. prosince svou kariéru, během níž se stal miláčkem nejen českých fanoušků. Svým specifickým stylem totiž často bavil diváky po celém světě, na různých vrcholových turnajích. Mezi největší úspěchy je nutno zařadit dva triumfy v Davis Cupu, osmé místo ve světovém žebříčku či triumfy z Australian Open a slavné US Open. Na olympijských hrách v brazilském Riu zase vybojoval rodák z Karviné bronz.

Ze světa bílého sportu ale Štěpánek neodchází. Krátce po oficiálním ukončení kariéry se stal koučem srbské jedničky Novaka Djokoviče, což byl pro širokou veřejnost příjemný šok.