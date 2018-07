Patří mezi favoritky. Vyhraje Kvitová Wimbledon i potřetí?

S puncem hráčky s nejvíce tituly a vyhranými zápasy vstoupí tenistka Petra Kvitová do Wimbledonu. Dvojnásobná vítězka na trávě v All England Clubu je tak jednou z favoritek na titul. Tituly obhajují Švýcar Roger Federer a Španělka Garbiňe Muguruzaová, mezi ženami může uspět i světová jednička Rumunka Simona Halepová a legendární Martina Navrátilová věří na triumf i Američance Sereně Williamsové.

"Serena je 183. hráčkou žebříčku, přesto mojí favoritkou. Možná si myslíte, že jsem se zbláznila, ale koho jiného?" napsala devítinásobná šampionka wimbledonské dvouhry Navrátilová ve svém sloupku pro WTA. "I kdyby byla v žebříčku tisící, bude favoritkou na Venus Rosewater Dish," připomněla Navrátilová vítěznou trofej.

Šestatřicetiletá Williamsová hrála po loňském narození dcery letos tři turnaje a na nedávném French Open se dostala do osmifinále, v kterém kvůli zranění nenastoupila k utkání s Ruskou Marií Šarapovovou. Wimbledon už Serena Williamsová vyhrála sedmkrát, naposledy před mateřskou pauzou v roce 2016.

Hned po třiadvacetinásobné grandslamové vítězce Williamsové Navrátilová uvedla Kvitovou. Levou rukou hrající svěřenkyně Jiřího Vaňka letos vyhrála pět titulů a 38 zápasů. "Musí si věřit a její hra na trávě píše," řekla Navrátilová.

Kvitová, která hraje teprve rok a měsíc po návratu na kurty po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení, roli favoritky odmítá. "Slýchám každý rok, že jsem favoritkou Wimbledonu. Není to nic zvláštního, ale necítím se tak. Vím, jak mi to letos jde na grandslamech," uvedla na tiskové konferenci hráčka, která v Austrálii vypadla v prvním a v Paříži ve třetím kole. "Zkusím tady hrát co nejlépe," doplnila Kvitová.

Turnajovou sedmičkou bude Karolína Plíšková. Na londýnské trávě ale ještě nepřešla druhé kolo. Proto má pro letošek jednoduchý cíl - dostat se do třetího. "Pro spoustu lidí je to malý cíl, ale pro mě velký. Chtěla bych se dostat do druhého týdne, což je třetí čtvrté kolo," stanovila si Plíšková.

K adeptkám na titul patří také Ruska Šarapovová, Dánka Caroline Wozniacká, Američanka Madison Keysová i Venus Williamsová. Loni hrála výborně Slovenka Magdalena Rybáriková a domácí fanoušci doufají v úspěch Johanny Kontaové.

Mezi muži je jasnou jedničkou Federer, který loni po výhře ve finále nad Chorvatem Marinem Čiličem získal už osmý wimbledonský vavřín. Jeho největším sokem by zase po letech mohl být antukový král Španěl Rafael Nadal. "Cítím se dobře a nepřijel jsem si jen zahrát. Očekávání jsou vysoká," vyhlásil Nadal.

Španěl vyhrál Wimbledon v letech 2008 a 2010, ale po finále v roce 2011 se mu už tolik nedařilo. "Jsem ale pořád tady a to je dobrá zpráva," usmál se.

Otázkou je, kdo dokáže Federera zastavit. Spoustu talentu má Australan Nick Kyrgios, ale srážejí ho výkyvy. Z bývalých vítězů turnaje se Srb Novak Djokovič pomalu vrací do formy a Brit Andy Murray sotva po zranění začal, takže se ani jeden z nich nezdá být možným Federerovým vyzyvatelem. Němec Alexander Zverev, Bulhar Grigor Dimitrov či Rakušan Dominic Thiem zatím na trávě nezazářili.

Jediným českým zástupcem ve dvouhře mužů bude při neúčasti zraněného Tomáše Berdycha Jiří Veselý, který si předloni zahrál osmifinále.

Vzhledem k teplému počasí se očekávají na trávě vyšší odskoky. Možná proto může dojít na překvapení. Ženy hrají finále v sobotu 14. července, muži o den později a vítězové dvouher dostanou každý 2,25 milionu liber (asi 66 milionů korun).