Plíšková na centrkurtu dominovala a chystá se na "divnou hru"

Potřetí v kariéře si Karolína Plíšková zahrála na wimbledonském centrálním dvorci. V tenisovém chrámu, jak se hlavnímu dvorci v All England Clubu říká, potvrdila proti olympijské vítězce Mónice Puigové z Portorika roli favoritky a přes drobné klopýtnutí v závěru jasně vyhrála.

Plíšková si poprvé vyzkoušela wimbledonský centrkurt předloni a tehdy ve druhém kole nestačila na pozdější semifinalistku Magdalenu Rybárikovou ze Slovenska. Loni zde zdolala Bělorusku Victorii Azarenkovou dvakrát 6:3 a nyní jistě Puigovou.

"Asi to byl tady můj nejlepší zápas," řekla letošní turnajová trojka po výhře 6:0, 6:4 za šedesát minut. "Azarenková loni byla trochu lepší hráčka a taky jsem hrála dobře. Ale dnes to do stavu 6:0, 5:2 bylo bezchybné. Ne, že bych něco pak výrazně zkazila, spíš ona něco trefila, ale bylo to hodně solidní," zhodnotila zápas Plíšková.

Před vstupem na centrální dvorec tenisté čekají na pokyn, než jsou uvedeni do arény. Plíšková se chvilku při čekání usmívala, ale poté už se plně soustředila na výkon. "Nemám tady k tomu centrkurtu žádný speciální vztah, ale samozřejmě jsem na jakémkoli turnaji ráda, když jdu na hlavní kurt, protože ta atmosféra je vždy trochu jiná. Můj tenis se navíc vždycky zvedne, hraju automaticky líp," řekla.

Byla ráda, že tráva na centrkurtu byla rychlejší ve srovnání s dalšími dvorci, na kterých letos ve Wimbledonu hrála. "To bylo prima, to se mi líbilo."

Na grandslamech si už vyzkoušela všechny hlavní dvorce. Nejméně se jí zatím daří na Roland Garros, kde třeba loni na kurtu Philippa Chatriera dostala "výprask" od Rusky Marie Šarapovové. V Austrálii v Rod Laver Areně letos nedotáhla do vítězného konce semifinále s Japonkou Naomi Ósakaovou, ale kurt má jinak ráda.

Nejoblíbenější je největší tenisová aréna světa. Na dvorci Arthura Asha na US Open si v roce 2016 zahrála zatím jediné grandslamové finále. "Ale líbí se mi nejenom proto. Stadion je obrovský a na moje zápasy s Američankami přišlo hodně lidí. Když zafandí nebo zatleskají, je to hodně znát. Noční zápasy pod světly mi připadají hezké. Lidi si víc užívají tu show. Je to uvolněnější," prohlásila Plíšková. A atmosféru porovnala s Wimbledonem: "V Londýně jsou diváci takoví ztuhlí. Sedí, nehýbou se, nemluví."

Ve třetím kole letošního Wimbledonu nejspíše nebude hrát na centrálním dvorci, rozhodně se ale musí mít na pozoru. Narazí totiž na Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, která trápí soupeřky neortodoxním stylem. "Je ošidná. Její hra se nedá s nikým srovnat. Její styl je neopakovatelný. Je jiná, ale není neporazitelná," řekla Plíšková.

Loni aktuálně 29. hráčku dvouhry a 16. v žebříčku čtyřhry porazila po boji v Miami a letos v Dubaji ztratila dobře rozehranný zápas. "Oba zápasy byly divné. Hrály se na betonu a teď na trávě bude možná víc využívat čop a podobné údery, protože můžou být efektivní," řekla Plíšková a upozornila, že Sie Šu-wej loni vyřadila ve Wimbledonu Rumunku Simonu Halepovou. "Musím hrát rychle, dobře podávat, aby neměla čas na ty její věci. Musím se soustředit na sebe," měla jasno Plíšková.