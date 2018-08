Plíšková promluvila poprvé o svatbě. Hrdličkovi neříká manželi

Tenistka Karolína Plíšková poprvé promluvila o své červencové svatbě s Michalem Hrdličkou. Svého manažera si vzala téměř rok poté, co se zasnoubili. Jako místo sňatku bylo vybráno Monako. Na právě probíhajícím turnaji v kanadském Montrealu rovněž prozradila, že mu neříká manželi ani ho tak nebere.

"Jednalo se o překvapení pro všechny," usmívala se Plíšková pro oficiální web okruhu WTA po výhře v prvním kole Rogers Cupu nad krajankou Kateřinou Siniakovou po dvou setech se shodným výsledkem 6:4.

Svatbu s Hrdličkou naplánovala bývalá světová jednička poměrně rychle. Vše zabralo přibližně tři měsíce. "Měli jsme ji v Monaku, takže jsme se museli naplánovat pár věci jako šaty a podobně," konstatovala Plíšková. Sama o tom před tím nechtěla mluvit, protože se raději soustředila na turnaje, a proto se mělo jednat o překvapení.

"Bylo to něco, na co jsem se těšila, ale svatba neměla vliv na moje výkony na Wimbledon či předchozí turnaje," prohlásila aktuálně devátá hráčka světa. "Jsme spolu necelé tři roky, takže se nejedná o nic nového. Byl to jen sňatek a pro nás další krok," komentovala Plíšková, jež zároveň poodhalila, že se jednalo o malou svatbu, kterou spíše nazvala rodinným obědem. Na kterém se sešli pouze ti nejbližší. Nic stresujícího pro českou hráčku.

Na sociální síti Instagram sice dala Plíšková fotku, že už jsou s Hrdličkou svoji, ale sama musela připustit, že někteří čeští novináři zjistili datum svatby dříve, než chtěla. "Plánovali jsme se o sňatku podělit sami, na svatbě ale byli některá česká média, která se to dozvěděla. Z mé strany se nejednalo o nějaký záměr," zdůraznila 26letá tenistka, která co nejvíce toužila po soukromí.

Ačkoliv jsou s Michalem Hrdličkou již téměř měsíc svoji, tak svého partnera nepovažuje za manžela, ani ho tak neoslovuje. "Můj osobní život je pro mě důležitý i pro mou kariéru. Michal je nyní můj manžel, ačkoliv ho tak nenazývám. Říkám mu jménem - pracuje pro mne v několika ohledech a myslím, že dobře. Spolupráce nám funguje celkem dobře," pochvalovala si Plíšková.