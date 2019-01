Plíšková senzačně vyřadila Williamsovou. Český pár končí

Tenistka Karolína Plíšková odvrátila v utkání se Serenou Williamsovou čtyři mečboly a americkou hvězdu porazila ve čtvrtfinále grandslamového Australian Open 6:4, 4:6, 7:5. Ve svém prvním semifinále v Melbourne se střetne s loňskou vítězkou US Open Naomi Ósakaovou z Japonska.

Plíšková doplnila v semifinále letošního Australian Open Petru Kvitovou. Dvě Češky jsou v grandslamovém semifinále poprvé od Wimbledonu v roce 2014, kdy Kvitová porazila v boji o finále Lucii Šafářovou a celý turnaj pak vyhrála.

Plíšková i Kvitová mají šanci stát se po Australian Open světovou jedničkou. K posunu do čela žebříčku obě potřebují turnaj vyhrát. Plíšková už na prvním místě byla, maximem dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové je druhé místo.

Set a půl Plíšková proti Williamsové výborně podávala a po brejku v páté hře druhé sady mířila za výhrou. Sedminásobná vítězka Australian Open ale přidala na agresivitě, mnohem lépe returnovala, Plíšková začala ztrácet a o druhý set přišla.

V rozhodující sadě už prohrávala 1:5 a při podání Američanky čelila mečbolu. Dokázala ale soupeřku dostat do úzkých a ztrátu utkání odvrátit. Williamsová si navíc při výměně podvrtla levý kotník, ošetření si ale nevyžádala a hrála dál. Vzápětí udělala dvojchybu, Plíšková brejkbol využila a nastartovala velký obrat.

Češka snížila na 4:5, při svém podání se však třikrát ocitla míč od prohry. Všechny mečboly znovu zahnala, mimo jiné i forhendem, který spadl na čáru. Za stavu 6:5 podávala na výhru a po dvou hodinách a deseti minutách duel ukončila. "Už jsem byla skoro v šatně a teď tu stojím jako vítězka," zářila Plíšková v rozhovoru na kurtu. "Ve třetí sadě jsem nejdřív neměla moc šancí. Řekla jsem si, zkus to ještě vyhrát. Využila jsem šance, které přišly, a je to teď neuvěřitelný pocit."

Williamsová na tiskové konferenci jen kroutila hlavou. "Těžko vám tady řeknu, proč se to stalo. Při těch mečbolech jsem neudělala nic špatně. Ona dala eso a trefovala čáry," prohlásila. V grandslamovém semifinále je Plíšková potřetí v kariéře. Na US Open v roce 2016 došla do finále, o rok později hrála semifinále na pařížské antuce.

Ósakaová si ve čtvrtfinále poradila s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Loňskou královnu Turnaje mistryň zdolala hladce po setech 6:4 a 6:1. "Už jsem jeden grandslam vyhrála a chci další. Jsem blízko, chci jít dál," řekla Ósakaová. V semifinále je v Melbourne také Barbora Krejčíková, spolu s Američanem Rajeevem Ramem jsou mezi čtyřmi nejlepšími páry smíšené čtyřhry.

Nově tvořený pár dohrál

Překvapivá "jízda" tenistek Markéry Vondroušové a Barbory Strýcové pavoukem čtyřhry na Australian Open skončila v semifinále. Narychlo složený český pár podlehl před půlnocí v Melbourne v boji o finále australsko-čínské dvojici Samantha Stosurová, Čang Šuaj 5:7, 6:4, a 5:7. O kolo dříve Stosurová a Čang Šuaj vyřadily nejvýše nasazený pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Strýcová a Vondroušová začaly skvěle, v prvním setu vedly 3:0, ale za stavu 5:2 nevyužily čtyři setboly při podání Vondroušové. O úvodní set přišly, ve druhém naopak otočily vývoj z 1:3. V rozhodující sadě znovu ztrácely, z 1:4 ale srovnaly na 4:4 a měly brejkbol na 5:4, jenže neuspěly. Za stavu 5:6 podávala Vondroušová, soupeřky získaly dva mečboly a při druhém skončil míč z rakety Strýcové v autu.

Spojení Strýcová s Vondroušovou vzniklo krátce před turnajem. Poté, co se Strýcové zranila Andrea Sestini Hlaváčková, měla nastupovat s Lucií Šafářovou, která ale také kvůli zranění do Austrálie neodletěla. Strýcová oslovila Vondroušovou, která sice už byla domluvená s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, ale dala přednost krajance.

I když spolu Strýcová a Vondroušová předtím nehrály, v 1. kole vyřadily třetí nasazené Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou a Číňanku Sü I-fan a ve čtvrtfinále turnajové pětky Slovinku Andreju Klepačovou a Španělku Mariu José Martínezovou.

Titul ve čtyřhře na Australian Open získala z českých tenistek naposledy předloni Šafářová, která triumfovala v páru s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Stosurová s Čang Šuaj ve finále vyzvou obhájkyně titulu a turnajové dvojky Tímeu Babosovou z Maďarska a Kristinu Mladenovicovou z Francie.

Francouz vyřadil bombarďáka

Francouzský tenista Lucas Pouille je poprvé v grandslamovém semifinále. Na Australian Open porazil šestnáctého nasazeného Kanaďana Milose Raonice 7:6, 6:3, 6:7 a 6:4. Jeho dalším protivníkem v Melbourne bude v pátek první hráč světového žebříčku Novak Djokovič, který postoupil po skreči zraněného Keie Nišikoriho v druhém setu.

Čtyřiadvacetiletý Pouille při pěti předchozích startech na Australian Open nevyhrál ani zápas, ale letos pod vedením nové trenérky Amélie Mauresmové v Melbourne září. Po vítězství nad Raonicem překonal své grandslamové maximum z roku 2016, kdy byl ve čtvrtfinále Wimbledonu a US Open.

Jedenatřicátý hráč žebříčku Pouille musel ve třetím kole odehrát pět setů s domácím držitelem divoké karty Alexeiem Popyrinem, v osmifinále pak vyřadil turnajovou jedenáctku Bornu Čoriče z Chorvatska. Neodolal mu ani Raonic, i když v tříhodinovém zápase nastřílel 25 es.

Pouille je ze spolupráce s Mauresmovou nadšený. Bývalá světová jednička mu dala přednost před pozicí kapitánky francouzského daviscupového týmu. "O tenisu ví všechno. Není to vůbec otázka toho, jestli vás trénuje muž nebo žena. Musíte vědět, co dělat, a ona to ví dokonale," prohlásil Pouille.

Neznejistila ho ani ztráta třetí sady v tie-breaku. "Pořád to bylo jen o mém servisu a o tom, kolik dokážu vrátit jeho podání. Prostě bylo třeba pokračovat v tom, co mi předtím dvě a půl hodiny vycházelo," dodal francouzský tenista.

Srb Djokovič, který Australian Open už šestkrát vyhrál, je v melbournském semifinále po třech letech. Nad Nišikorim vedl 6:1, 4:1, pak japonský tenista vzdal kvůli potížím se stehenním svalem. Nišikori předtím v Melbourne odehrál tři pětisetové zápasy, jeho pondělní utkání se Španělem Pablem Carreňem trvalo více než pět hodin.

"Před zápasem to ještě bylo v pořádku. Pravda, příliš čerstvý jsem nebyl. Ale pak už jsem nemohl pořádně ohnout koleno ani vyskočit," řekl Nišikori. První semifinále mužské dvouhry se bude hrát ve čtvrtek, druhý nasazený Španěl Rafael Nadal v něm nastoupí proti Stefanu Tsitsipasovi. Dvacetiletý Tsitsipas, jenž vyřadil obhájce titulu Rogera Federera, postoupil do semifinále grandslamu jako první řecký tenista v historii.