Postup a pak úkoly. Patnáctiletá tenistka Gauffová trhá rekordy

Poprvé porazila soupeřku z první světové desítky, přesto večer neměla moc času vychutnávat životní triumf. Na hotelu ji totiž čekaly domácí úkoly. Patnáctiletá americká tenistka Coco Gauffová láme jeden rekord za druhým a k tomu stíhá plnit své školní povinnosti.

Od roku 2004 a počinu Češky Nicole Vaidišové se Gauffová stala nejmladší semifinalistkou turnaje na okruhu WTA. V pátek si poradila 7:6 a 6:4 s první nasazenou Belgičankou Kiki Bertensovou a v Linci se dostala mezi nejlepší čtyři tenistky.

"O semifinále jsem ještě nepřemýšlela. Teď myslím jen na domácí úkoly, co mě dnes večer čekají. Je to taková klasika - matematika, angličtina, historie… Ještě nevím, co to bude dnes, ale něco z toho určitě," řekla Gauffová po zápase.

Velký talent amerického i světového tenisu na sebe upozornil už ve Wimbledonu, kde se Gauffová stala nejmladší účastnicí hlavní singlové soutěže. Při své cestě až do čtvrtého kola dokonce vyřadila legendární krajanku Venus Williamsovou.

Patnáctiletá tenistka teď udělá velký krok i ve světovém žebříčku. Na začátku příštího týdne se poprvé v životě posune do první světové stovky a stane se jedinou hráčkou pod 18 let mezi elitou.

Ještě předtím ji ale čeká v Linci semifinále dvouhry proti Němce Andree Petkovicové a následně také semifinále čtyřhry po boku sedmnáctileté Caty McNallyové.

.@CocoGauff takes the tiebreak to seal the opening set 7-6(1)!



Is there going to be an upset at @WTALinz! pic.twitter.com/8xUKQblop3