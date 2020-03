Posun žebříčkem bez námahy. Kdo z tenistů na pauze "vydělá"?

Vynucená pauza či předčasné ukončení soutěží kvůli epidemii koronaviru je pro tisíce sportovců nevítaným, přesto však nezbytným zásahem. Tenis a jeho žebříček funguje specificky, nelze ho zcela zastavit. Proto běží dál a hráči i hráčky budou "skákat" žebříčkem, aniž by vzali raketu do ruky. Kdo na absenci turnajů vydělá a kdo naopak?

Třiatřicetiletý Jerémy Chardy by rád body nechal na aktuálním stavu, po znovuobnovení soutěží by se jelo od stopnutého počtu. "Trpí celá ekonomika a my budeme také trpět," vyjádřil se francouzský hráč v rozhovoru pro časopis L'Équipe. Aktuální devětapadesátka světového žebříčku je novopečeným tatínkem, nicméně tenisová situace ho ani přes jiné starosti nenechává chladným.

Systém bodových zisků a ztrát by se však aplikací navržených řešení sesypal jako domeček z karet. Nejvíce bodů tak paradoxně ztratí ti tenisté, kterým se loni touto dobou vedlo nejlépe, a v současné situaci jsou zdravotně v pořádku. Poslední bod neplatí například pro Rogera Federera, který by obhajoval titul z Miami i finále v Indian Wells. Švýcar by však kvůli nedávné operaci kolene do turnajů nenastoupil, čímž na nucené pauze "vydělá".

Největší obětí tenisového systému je ze světové desítky Dominik Thiem. Rakušan se před rokem potkal se skvělou formou, která mu zajistila zisk trofeje v Barceloně a finále v Indian Wells. Světová trojka byla na obhajobu 1500 bodů výborně připravena, takhle o ně postupně přijde.

Plíškovou na pozici trojky vystřídá Američanka

Dalšími špičkovými tenisty, kterým přerušení bodově uškodí, je trojice John Isner (finále v Miami), Dušan Lajovič (finále v Monte Carlu) a Fabio Fognini (titul v Monte Carlu). Horkokrevného Itala čeká výrazný žebříčkový propad, neudrží nejen aktuálně jedenáctou pozici ale ani top dvacítku. Bodový sešup se nevyhne ani jménům, jakými jsou Milos Raonič, Denis Shapovalov či nedávný objev Cristian Garín.

Na vrcholu mužského žebříčku se nejspíš situace měnit nebude, nicméně Novak Djokovič ani Rafael Nadal loni touhle dobou zrovna dvakrát nezářili. Oba tak přijdou o možnost připsat do své sbírky další porci bodů a navýšit tak svůj náskok na soupeře.

Podobná situace může potrápit i ženskou královnu Ashleigh Bartyovou, která ztratí možnost obhájit jako šampionka z Miami. Na pozici jedničky však zůstane, Australanka se může opírat o velký bodový polštář. Bianca Andreescuová a Angelique Kerberová jsou v obdobné situaci jako Roger Federer, do tohoto období neměly v plánu zasáhnout ani před zrušením celého klání.

Na třetí příčce nahradí Karolínu Plíškovou Sofia Keninová, o pořádnou dávku bodů přijde i Petra Kvitová. Jejich krajané Jiří Veselý, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková si naopak bodově polepší.

V souvislosti s událostmi posledních týdnů se zdá jakýkoli sportovní žebříček tím nejméně podstatným problémem. Tenisové organizace však již několik dní po zrušení soutěží evidují slova kritiky podobná těm Chardyho. Na opačném konci jsou tací, kteří jsou se situaci smíření a posílají slova díků těm, kteří s koronavirem aktivně bojují. "Tenis budeme zase hrát. Mezitím se postarejme o sebe a udělejme správné kroky k zastavení viru, abychom se mohli brzy vrátit do normálu," vyjádřila se k žebříčkovým peripetiím Petra Kvitová.