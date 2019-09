Potřebovala by bělidlo, urážely komičky tenistku Ósakaovou

Na průšvih první kategorie si zadělaly japonské komičky přezdívané "A Masso", které se během svého vystoupení rasisticky opřely do tenisové jedničky a krajanky Naomi Ósakaové. Během živého vystoupení o dvojnásobné grandslamové šampionce mimo jiné řekly, že je "příliš opálená".

"Potřebovala by bělidlo," nebrala si servítky dvojice Kanoová s Murakamiovou. Komičky pracující pro společnost Watanabe Entertainment utrousily na čerstvou vítězku domácího turnaje hned několik rádoby vtipných komentářů. Přestože dvojice patří k uznávaným bavičkám, tentokrát přestřelila.

Celá záležitost se medializovala, obě aktérky posléze přišly s omluvou. Jméno Ósakaové ve vyjádření nezmínily, těžko tedy říct, jak moc bylo pokání myšleno vážně. "Upřímně se omlouváme za to, že se konkrétní osoba cítí nepříjemně, stejně jako všichni ostatní, kteří jsou s událostí spojeni. Upřímně se omlouváme za způsobené problémy. Už to nikdy nebudeme dělat," zveřejnila dvojice omluvu.

V zemi vycházejícího slunce se sice stále častěji uzavírají smíšené sňatky, přesto má Japonsko status velmi homofobní a rasistické země. Ósakaová je smíšeného původu, narodila se haitskému otci a japonské matce. A není to poprvé, co tenistka byla díky barvě pleti terčem rasistickým komentářů. Na počátku roku musela společnost Nissin stáhnout kontroverzní komix, ve kterém byla jednadvacetiletá hráčka vyobrazena s bledou pletí a světlými vlasy. Právě to vyvolalo nelibost.

Nenávistné projevu vůči sportovcům tmavé pleti jsou v posledních letech tématem číslo jedna. Zejména ve fotbalovém světě jsou rasistické nadávky stále na denním pořádku. S tím na domácím poli bojuje například letenská Sparta, která minulý týden zveřejnila ironické video v hlavní roli s hercem Jakubem Štáfkem.