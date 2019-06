Protekční Federer odsunul Nadala. Nechápu, diví se antukový král

Slavný Wimbledon klepe na dveře, tenisový svět žije tímto svátkem už několik dní před zahájením. Tématem číslo jedna je upřednostnění Federera, který by měl být nasazenou trojkou, před Nadalem, jemuž podle žebříčkového postavení náleží druhá příčka. Jenže je to přesně naopak.

Kdo nastoupí, kdo bude pro zranění chybět, v jaké hrají tenisté formě? Čeští fanoušci řeší Tomáše Berdycha, který by měl být jedním z mála nadějí v mužském pavouku, jenže jeho zdravotní stav je s otazníkem. Petra Kvitová, jež prestižní grandslam dvakrát ovládla, poslala z Anglie nadějný vzkaz a vypadá to, že se zúčastní. Problémy české lvice však nejsou banální, levačka stále zlobí a je otázkou, zda se krátká rekonvalescence v turnaji neprojeví.

Příznivci tenisu z celého světa teď řeší jinou záhadu. Gentleman v bílém, jehož travnaté kurty jsou pro něj jako stvořené. Roger Federer miluje Wimbledon a Wimbledon miluje Rogera Federera. Organizátoři se proto rozhodli dát Švýcarovi výhodu a nasadit ho jako turnajovou dvojku. Na úkor Rafaela Nadala.

Španěl je spíše antukovým specialistou, o čemž svědčí neskutečných dvanáct titulů z Paříže. Tam je rodák z Mallorcy absolutně a dlouhodobě nejoblíbenějším hráčem, nicméně žádné výhody oproti ostatním tenistům na French Open nemá. Navíc v Londýně třiatřicetiletý tenista vyhrál hned dvakrát, ani na tráva tak Rafa není žádným "ořezávátkem".

Kdo si polepší?

Wimbledon je jediným grandslamem, kde můžou pořadatelé míchat kartami a změnit nasazení účastníků podle toho, jak se jim na turnaji dařilo v předchozích letech. To letos přišlo vhod třeba Jihoameričanovi Kevinu Andersonovi, jemuž náleží osmá příčka, v Londýně však bude čtvrtým nasazeným a to díky skvostné loňské jízdě, kdy skončil na raketě Novaka Djokoviče až ve finále.

Švýcarský maestro ovládl slavný turnaj osmkrát. Organizátoři se proto rozhodli rodáka z Basileje popostrčit na úkor jeho rivala o jednu příčku vzhůru. Změna může být velmi podstatná, například s Novakem Dvojovičem se nyní Federer může potkat až ve finále, kdežto Nadal už v semifinále.

Slova legendy

"Nepřipadá mi to správné," komentuje přesun sám Nadal. "Dělají to takto jen ve Wimbledonu. Bylo by lepší být druhý, ale pokud budu třetí, rozhodnutí akceptuji. Ať to dopadne jakkoliv, každopádně budu muset předvést to nejlepší," rozhodl se Španěl nad rozhodnutí povznést.

Rozhodnutí se nelíbí ani legendě tenisu Johnu McEnroeovi. "Dvojkou by měl být Nadal," vyslal do světa tweet, který vyvolal bouřlivou diskuzi.

"Rozhodně souhlasím," vyjádřil se na podporu Nadala bývalý švédský tenista Magnus Norman. Tenisový expert stanice ESPN Darren Cahill poukazuje na fakt, že pravidlo pro nasazení dříve mělo smysl, protože mnoho hráčů se specializovalo na antuku a travnaté turnaje vynechávalo. To už dnes neplatí, proto ani on nesouhlasí s přeskupením hráčů.

Pravidlo se dotýká pouze mužského pavouka, ženy nastoupí podle žebříčkového postavení.