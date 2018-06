Rozhodly maličkosti, Petra nedokázala využít šance, řekl kouč

Možná menší víra v samu sebe stála za prohrou Petry Kvitové ve 3. kole Roland Garros. Turnajová osmička podle trenéra Jiřího Vaňka nevyužila své šance, přesto odehrála skvělou antukovou sezonu.

Kvitová na pařížské antuce po dvouhodinovém boji nestačila na pětadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska. Obě sady prohrála v tie-breaku. "Bojovala do poslední chvíle, ale Kontaveitová v důležitých okamžicích víc zariskovala. Zabila správné míče, kdežto Petra šance nechytla za pačesy," řekl Vaněk.

V prvním setu přitom Kvitová vedla 3:1 a měla dva brejkboly, ale právě v tu chvíli Estonka zahrála odvážně. Podobné to bylo při jejich vzájemném zápasu v Madridu. "Asi se to Petře trošku promítlo. Pak se s tím, myslím, prala sama se sebou a servis byl důsledek toho, že víra nebyla taková, jaká by měla být," řekl Vaněk.

Dvaadvacetiletá Kontaveitová letos na antuce dvakrát porazila Venus Williamsovou z USA a v Římě také Dánku Caroline Wozniackou. "Je na antuce nechutná, výborná a patří tady mezi jedny z hodně solidních favoritek," mínil kouč Kvitové.

Kvitová se nemohla pořádně opřít do returnu. "Servisy do bekhendu nebyla schopná tam s tou svojí hokejkou trefit," řekl Vaněk. "Bylo to o pár míčích a Petra je bohužel nezvládla," poukázal na to, že Kvitová v utkání získala jen o sedm bodů méně.

Po jinak vydařené antukové sezoně bude nyní Vaněk ladit Kvitovou na travnaté povrchy. "Až smutek za den za dva opadne, půjdeme do toho dál pozitivně. Petra se těší, až to bude trochu míň náročné než na antuce," řekl trenér.