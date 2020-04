Rozlučkový zápas Wozniacké s Williamsovou se odkládá

Kvůli koronavirové pandemii se neuskuteční v plánovaném termínu 18. května rozlučka s kariérou dánské tenistky Caroline Wozniacké, jež se měla v exhibičním duelu střetnout se svou americkou kamarádkou Serenou Williamsovou. Pořadatelé oznámili, že pro vyprodaný duel v kodaňské Royal Areně hledají nové datum.

Oznámení organizátorů o odložení akce s názvem "The Final One" (Poslední) přišlo den poté, co dánská premiérka Mette Frederiksenová prodloužila zákaz shromáždění většího počtu osob až do srpna. V Dánsku a na Faerských ostrovech a v Grónsku, jež k němu patří, mělo pozitivní test na covid-19 téměř pět tisíc lidí. Nemoc si vyžádala 187 obětí.

Devětadvacetiletá Wozniacká ukončila soutěžní kariéru v lednu na Australian Open, kde vypadla ve třetím kole. Na kontě má 30 turnajových titulů včetně grandslamového triumfu v Melbourne v roce 2018, na 71 týdnů byla světovou jedničkou.