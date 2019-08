Siniaková po bitvě s "modlou": Nic extra nepředvedla.

Málokdo je v hledáčku tenisových fanoušků tolik jako Cori Gauffová. Teprve patnáctiletá "Coco", jak si americká hráčka nechává říkat, se na US Open v noci střetne se světovou jedničkou Naomi Osakaovou. Mladičká superhvězda je ve své domovině absolutně zbožňována, možnost prohnat talent po kurtu dostala i Kateřina Siniaková. A nijak ji nepřesvědčila.

"Atmosféra byla dost specifická. Když jsme zahrály dobrý balón, tak nám ani nikdo nezatleskal. To už bylo na moje poměry i příliš," nelíbilo se české hráčce nepřátelské prostředí. Americké publikum je známé až nesportovním chováním proti soupeřkám domácích hráčem, které nekoresponduje s tenisem jako hrou gentlemanů.

"Coco si jen v zápase udržela párkrát nějaký servis a držela to krosem. Nic zázračného pro mě nepředvedla. McNallyová byla lepší. Držela jim to, byla agresivnější, lepší na síti i na servisu," pochválila česká tenistka parťačku mladého "zázraku". Zároveň však přiznala, že se čtyřhra s dvouhrou dá jen těžko srovnávat.

Letošní sezóna? Raději vymazat

Siniaková se na betonový turnaj připravovala s německou tenistkou Julií Görgesovou, rychle slepená dvojice se však nestačila sehrát. "Ani jsme se nepopovídaly," litovala rodačka z Hradce Králové. Nesoulad byl bohužel znát, deblová dvojice musela skousnout hořkou pilulku v podobě prohry. Barbora Krejčíková, po boku které se Siniaková loni dokázala dostat na pozici světové deblové jedničky, absence tradiční parťačky byla znát.

Třiadvacetiletá hráčka by letošní sezónu nejraději vymazala. Loni dosáhla hned několika úspěchů. S Krejčíkovou byly vyhlášeny deblovým párem roku, zaplněná O2 aréna v klíčovém utkání Fed Cupu skandovala "Katka, Katka" a bojovnice měla mnoho důvodů k úsměvu. Letos je situace jiná. Naposledy mohla slavit v Torontu, jinak se Siniakové nedaří podle představ a to především v singlových bojích. "Nejlepší by bylo zapomenout na US Open, možná spíš úplně na celou sezónu," smutnila po bolestivé porážce od vycházející hvězdy.

Napjatě očekávaná bitva

Ta se ve svých patnácti letech střetne na stadionu Arthura Ashe s tenisovou královnou a obhájkyní titulu Naomi Osakaovou. "Trochu jsem s ní mluvila, připomíná mi mě samotnou. Měla jen naražená sluchátka a soustředila se hlavně sama na sebe. Pár slov jsme spolu prohodily, je super sladká. Daří se jí tady skvěle" řekla o mladičké Gauffové japonská hráčka.

Očekávaný duel neušel ani legendě bílého sportu Rogerovi Federerovi. Ten i navzdory strmě stoupající hvězdě Gauffové favorizuje její soupeřku."Bude to velmi vyrovnané a těžké utkání, favoritkou však je Naomi. Minulý rok tady odehrála skvělý turnaj," připomněl švýcarský maestro skvostnou jízdu Osakaové, která loni ve finále porazila Serenu Williamsovou.

"Když však hrajete doma, může se stát cokoliv. Navíc jsme asi všichni trochu překvapeni, že se Gauffové daří dva grandslamy za sebou," vysekl mladé hvězdičce poklonu tenisový veterán.

Kdo je Gauffová?

"Coco" na sebe upozornila letošním výkonem ve Wimbledonu, kam se dostala na divokou kartu do kvalifikace, jako nejmladší hráčka v historii z ní postoupila do hlavní soutěže, kde na úvod vyřadila Venus Williamsovou a následně prošla do čtvrtého kola.

Gauffová se na US Open letos představila poprvé a navzdory svému nízkému věku není nejmladším hráčem, který v soutěží ve Flushing Meadows hrál v hlavní soutěži. Tato pocta patří Kathleen Horvathové, která se objevila v New Yorku pouhých pět dní po svých čtrnáctých narozeninách.