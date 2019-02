Skreč byla na spadnutí, ví Veselý. Srovnání s Jágrem se brání

Jan Veselý byl v pátek nejspíš jedním z mála tenistů, který kvitoval nový hrací systém Davis Cupu. Dva vítězné sety dohrál v bolestech, a jak posléze přiznal, kdyby nešlo o reprezentaci, nedohraje. Vykloubený prst na levé noze českého hráče limitoval natolik, že byla skreč na spadnutí. Přesto proti debutantovi Tallonu Griekspoorovi zatnul zuby, vyhrál rozhodující set a připsal tak českému týmu úvodní bod.

První set překvapivě patřil mladému Nizozemci, jenže od začátku druhého to vypadalo na obrat k lepšímu. Český hráč zlepšil hru, vypadal svěže a nic neukazovalo na případné komplikace. Jenže když ve čtvrté hře třetího setu s bolestivou grimasou usedl na lavičku vedle kapitána Navrátila, českému fanouškovi zatrnulo. Diagnóza nezněla nijak povzbudivě- vykloubený ukazováček.

Veselý však ukázal typického českého bojovného ducha. "Říkal jsem si, že když to vyletí znovu, tak podám ruku," doplnil. Prst vyletěl, pětadvacetiletý rodák z Příbrami však ruku nepodal. Za stavu 5:4 při prvním mečbolu vyletěl prst znovu a Veselý věděl, že dalším balonem ukončit už musí. A povedlo se.

Zranění ho překvapilo, něco podobného nečekal. "Pro mě to je úplná novinka a vůbec nevím, jak se to bude řešit," dodal tenista v rozhovoru pro web tenisovysvet. Sportovní fanoušci si ihned vzpomněli na kuriózní zranění hokejisty Jaromíra Jágra, který utkání dohrával se zlomeným malíčkem. Veselý se však přirovnání brání. "To je úplně jiná ikona. Takovéto věci se dějí a nějakým způsobem v té momentální euforii jsem byl schopný potlačit bolest. Adrenalin to zřejmě přebil," vysvětluje tenista.

Zdraví především

Zranění překvapilo i kapitána Jaroslava Navrátila. "Nevím, jak je to možné, v tenise jsem se s tím nesetkal. Bolestivě si vykloubit ukazováček na noze," nechápal.

Rekonvalescence se nesmí podcenit, jak Veselý přiznává, zdraví je přednější než jakýkoliv zápas. Rád by však proti Nizozemcům pomohl českému týmu k dalším bodům. "S vykloubeným prstem si říkám, že se to musí řešit hned, protože kdyby se to mělo opakovat, tak vazy okolo budou slábnout. V takovém případě se z toho může stát chronický problém, což by v mém věku bylo špatné," netěší tenistu.

Jágrův zlomený malíček na šampionátu v roce 2005 přinesl českému mančaftu štěstí. Doufejme, že se historie bude tak trochu opakovat a tenisté se budou moct taktéž radovat.