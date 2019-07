Strýcová po Wimbledonu: Cítím zadostiučinění

Tenistka Barbora Strýcová se sedmnáctým rokem pohybuje na profesionálním okruhu a až na sklonku kariéry se dočkala životního úspěchu. Na svém nejoblíbenějším turnaji ve Wimbledonu si zahrála semifinále dvouhry a ve čtyřhře získala první grandslamový titul, díky čemuž je od pondělí deblovou jedničkou.

"Cením si toho strašně moc a cítím zadostiučinění. Čekala jsem na to dlouho, ale prací, kterou jsem do toho dávala, se všechno dalo dohromady," řekla třiatřicetiletá plzeňská rodačka po nedělním úspěšném finále čtyřhry Radiožurnálu.

Na začátku roku si stanovila turnaj na londýnské trávě za hlavní cíl sezony. "V minulosti, když se k něčemu moc upnula, tak se jí to úplně nepovedlo, a teď to je naopak," řekl její trenér David Kotyza. "Našla balanc," podotkl Lukáš Dlouhý, druhý z trenérů Strýcové. A hráčka doplnila: "Jsou to maličkosti, která zapadly do sebe. Víc se ovládám, vítězím sama nad sebou a jsem spokojená."

Celých čtrnáct dnů vydržela koncentrovaná. I když v obou soutěžích postupovala a nejspíš byla plná emocí, vydržela se soustředit na hru. Až na nedělním bálu pro šampiony mohla slavit. "Dám si několik piv nebo víno," plánovala.

Několikrát vyzdvihla svoji současnou deblovou parťačku Sie Šu-wej. S tchajwanskou hráčkou se jim nadmíru daří. "Nemůžu jí dost poděkovat," řekla Strýcová. Společně budou hrát do konce sezony a nejspíš i na Turnaji mistryň.

Všechno sledovali přímo v hledišti i její nejbližší. Přítel Petr dorazil už na třetí kolo, rodiče a sestra přijeli před semifinále dvouhry a čtyřhry. "Je skvělý, že tady mohli všichni být při takovém momentu. Byli hodně slyšet," řekla Strýcová.

Nálepka "sprosťačky"

V kariéře Strýcová zažila slávu i trable. Dvakrát triumfovala ve dvouhře juniorek na Australian Open (2002, 2003). První finále dvouhry na okruhu WTA si zahrála v roce 2010 v Praze, ale po něm dostala nálepku "sprosťačka", protože se na kurtu neovládla a hodně nadávala. O rok později získala v Québecu první titul.

V únoru 2013 přišla velká rána. Dostala půlroční trest za dopingový nález stimulantu sibutraminu, který byl podle ní v potravinovém doplňku. Po pauze hrála v roce 2014 čtvrtfinále Wimbledonu ve dvouhře, slavila s Českem triumf ve Fed Cupu a na olympiádě v Riu 2016 získaly s Lucií Šafářovou bronz ve čtyřhře.

Na podzim roku 2017 vybojovala v Linci druhý singlový titul, ale především sbírá úspěchy ve čtyřhře, v které má nyní už osmadvacet vavřínů.

A dnes odjíždí z All England Clubu s pohárem pro deblovou královnu a jako světová jednička. "Je to pohádka, na kterou nikdy nezapomenu." rozplývala se.