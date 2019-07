Strýcová po Wimbledonu nemohla spát

Jen stěží se dařilo wimbledonské šampionce čtyřhry Barboře Strýcové zamhouřit oči. Dvě noci po triumfu na londýnské trávě s parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu skoro nespala a promítala si slastných čtrnáct dnů.

Ve 33 letech prožila Strýcová ve věhlasném All England Clubu životní turnaj. Ve dvouhře se probojovala premiérově do grandslamového semifinále, ve čtyřhře slavila první velký vavřín, díky kterému se stala světovou deblovou jedničkou.

Domů se vrátila v pondělí večer a stále svůj úspěch vstřebává. "Pomalu a pořád si to moc neuvědomuju," řekla na setkání s médii v Praze a na stole před sebou opatrně dávala trofej na podstavec. "Sice mi to několikrát spadlo, ale už to umím."

Jelikož dohrála finále čtyřhry až v neděli pozdě večer, na tradiční bál šampionů dorazila až půl hodiny před půlnocí. "Akorát tak na dezert," řekla. Vyslechla si proslovy vítězů dvouhry Rumunky Simony Halepové a Srba Novaka Djokoviče a společně se fotili. "A to bylo tak nějak celý. Být mezi nimi na bále bylo nepopsatelné a neuvěřitelné. I když jsme přijely pozdě, tak jsem si to moc užila."

Celý turnaj se snažila držet emoce a "juchání" pod pokličkou a soustředit se. Proto uplynulé dvě noci skoro nespala. "Protože jsem plná dojmů, nejde mi usnout a jsem plná i energie," pronesla plzeňská rodačka. V hlavě si promítala dění uplynulých dní. "Všechno, co se stalo, ale rovněž určité momenty na kurtu, protože některé nebyly lehké a dokázala jsem je překonat. A že tam byla moje rodina," řekla.

Podobné pocity zažívala předloni na olympijských hrách v brazilském Riu, kde získaly s Lucií Šafářovou bronz ve čtyřhře. "Tam to bylo taky emotivní, ale teď je to přeci jen ještě větší. Proto je asi normální, že mi nejde spát. Bylo toho hrozně moc. prožívala jsem to naplno, a než to tělo vstřebá, bude to chvilku trvat."

Doma je po měsíci a půl a musí si vyřídit spoustu věcí. "Třeba zajít na poštu," podotkla. Poté na pár dnů zmizí na krátkou dovolenou. "Potřebuju si odpočinout, mentálně a bez lidí. Zregenerovat tělo, které není v ideálním stavu," řekla.

Ve Wimbledonu si splnila cíle pro letošní sezonu. "Nepředstavovala jsem si, že se to může stát v jednom turnaji," připomněla, že titulem v deblu získala i post jedničky ve čtyřhře, což si ráno zkontrolovala. "A byl to pěkný pohled," usmála se.

Sportovec bez cílů nemůže fungovat a Strýcová není výjimkou. "Bez toho bych neměla motivaci," přitakala. Proto už má metu pro zbytek sezony. "Určitě to bude Masters, to je nejdůležitější," zmínila účast ve čtyřhře na Turnaji mistryň, která už by jim se Sie Šu-wej neměla po wimbledonském titulu uniknout.

Otázky ohledně budoucnosti vytrvale odvrací stejnou větou. "Rozhodnutí, jestli budu hrát dál, nebo ne, udělám na konci sezony," řekla i tentokrát, ale přiznala, že úspěch její pohled trochu změnil. "Vidím, že hraju dost dobrý tenis, abych se udržela ve špičce. Konec kariéry se ale blíží, dobře to vím, a jestli to bude bude po téhle sezoně, teď můžu těžko říct. Není dobré dělat rozhodnutí v emocích."

České tenistky letos znovu oslňují svět. Na Australian Open hrála finále dvouhry Petra Kvitová a Karolína Plíšková došla do semifinále. Na pařížské antuce bojovala o titul v singlu Markéta Vondroušová a Strýcová nyní zazářila na trávě.

"V zahraničí jsou v úžase, jak jsme malá země a kolik skvělých hráček máme. Měli bychom být pyšní, já jsem pyšná a dokazuje to, že jsme prostě dobrý," řekla Strýcová. Český recept ale cizincům tají. "Ten si necháváme v Čechách," řekla.