Svitolinová je v semifinále, soupeřka Plíškové skrečovala

Karolína Plíšková má na Turnaji mistryň první výhru. Pomohlo jí k ní zranění vítězky US Open Biancy Andreescuové, která po prohraném prvním setu 3:6 zápas vzdala. Kanadská tenistka si ve třetím gamu pochroumala levé koleno.

Plíšková tak v Šen-čenu udržela naději na postup z Fialové skupiny, utká se o něj v pátek v přímém souboji s Rumunkou Simonou Halepovou. Ta dnes prohrála 5:7 a 3:6 s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou, která si tak zajistila semifinále.

Světová dvojka Plíšková, jež hrála semifinále Turnaje mistryň v posledních dvou ročnících v Singapuru, po prohře se Svitolinovou nevstoupila dobře ani do zápasu s Andreescuovou. Po vlastních chybách přišla o první podání a prohrávala 0:2.

Ve třetí výměně třetího gamu ale přišel rozhodující okamžik. Andreescuové se podlomilo koleno, když se natahovala po servisu české tenistky, a s bolestivou grimasou hned odkulhala na lavičku. Po ošetření se silně zabandážovaným kolenem zkusila pokračovat, ale její pohyb nebyl optimální. Když v osmé hře ztratila podání a následně prohrála první set, zápas skrečovala.

Je to už druhá tenistka, která na Turnaji mistryň kvůli zdravotním problémům nemohla hrát. Po prvním zápase odstoupila Japonka Naomi Ósakaová. "Je vidět, že všichni toho mají plné zuby, povrch tomu vůbec nepomáhá. Já sama jsem se cítila po minulém těžkém zápase blbě a bolela mě kolena, což se mi nikdy nestává, ani Halepová skoro nešla trénovat. Plus je samozřejmě konec sezony. Jsem ráda, že žiju," komentovala to Plíšková v rozhovoru pro iDNES.cz.

Devatenáctiletá Andreescuová hrává s různými bandážemi a tejpy na bolavých místech poměrně často. Plíšková byla na něco podobného připravená. "Stalo se to při našem zápase letos v Torontu a taky jsem viděla asi pět jejích duelů a pětkrát z toho byla na umření. Skreč, to je samozřejmě jiná věc. Ale myslím, že kdyby to bylo třeba 5:5 a cítila by šanci, možná by hrála. Těžko říct. Ale jasně, že je mi jí líto," doplnila.

Andreescuová nechtěla víc přemáhat bolest. "V určité chvíli si sportovec musí říct dost a prostě poslouchat své tělo. To jsem dnes udělala," řekla. Ve čtvrtek se chystá na magnetickou rezonanci a je nepravděpodobné, že by nastoupila k závěrečnému utkání ve skupině proti Svitolinové.

To ale v postupové matematice nehraje roli. O postup si to v pátek rozdají Plíšková a Halepová. Rumunská tenistka vyhrála sedm z deseti dosavadních vzájemných duelů, letos mají bilanci vyrovnanou 1:1. "Těším se na to. Měl by to být parádní duel, dobrý boj o semifinále. Snad to bude i hezký zápas na koukání. Hodně mi toho vrátí, což pro mě nebude nic snadného. Šance tam budou. Párkrát jsem už Simonu porazila, třeba naposledy v semifinále v Miami. Hratelné to je," přemítala Plíšková.

Dnes Halepová nestačila na nasazenou osmičku Svitolinovou, která může na Turnaji mistryň získat první letošní titul. V prvním setu vedla Ukrajinka 3:0, ale Halepová vyrovnala na 3:3. Rozhodl 12. game, v němž wimbledonská vítězka neuhrála při vlastním podání ani fiftýn.

V druhé sadě jako první zaváhala Svitolinová, ale hned vzápětí získala ztracený brejk zpět a servis nezvykle často chybující Halepové prolomila další čistou hrou i za stavu 4:3. Následně odvrátila dva brejkboly a po hodině a 40 minutách proměnila první mečbol.