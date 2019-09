Svitolinová zdolala přemožitelku Plíškové a je v semifinále

Nasazená pětka Elina Svitolinová postoupila jako první ukrajinská tenistka do semifinále US Open. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové Britku Johannu Kontaovou dnes zdolala dvakrát 6:4 a zopakuje si účast mezi nejlepší čtveřicí, kam se poprvé na grandslamu probojovala v červenci ve Wimbledonu.

O finále se Svitolinová utká s vítězkou duelu mezi americkou hvězdou Serenou Williamsovou a Číňankou Wang Čchiang, která v osmifinále překvapila výhrou nad druhou nasazenou Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kontaovou porazila Svitolinová i v pátém vzájemném duelu a na letošním turnaji ve Flushing Meadows neztratila ještě ani set. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka si vypracovala dva mečboly už za stavu 5:4 při podání soupeřky, ale Britka je ještě odvrátila. Při vlastním podání už Svitolinová nezaváhala.

History made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC