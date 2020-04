Táto, buď princezna! Murray splnil svým dcerám netradiční přání.

Jestli se dá na karanténě ze sportovního hlediska najít něco pozitivního, tak je to možnost fanoušků nahlédnout blíže do osobního života svých idolů. Třeba Andy Murray se pochlubil velmi netradiční fotkou, za kterou mohou jeho dcery.

Roger Federer organizuje výzvy, Stan Wawrinka večeří s medvědem, Barbora Krejčíková s fanoušky cvičí, Rafael Nadal vaří. Tenisové hvězdy jsou na sociálních sítích hodně aktivní, snaží se s fanoušky neztratit kontakt. Pozadí bílého sportu je přitom zatím velmi nejisté. Oblíbený Wimbledon byl odpískán, profesionálové se na kurty nevrátí dřív, jak za tři měsíce. A i tento termín je díky pandemii koronaviru s otazníkem.

Na nucené pauze je podle slov sportovních hvězd skvělé to, že mohou čas trávit se svými rodinami, na což normálně při nabitém kalendáři nezbývá moc času. Dvojnásobný olympijský vítěz z Ria a Londýna Andy Murray na přání svých dcer Sophie Olivie a Edie oblékl oděv, ve kterém by nejspíš mimo karanténu nevyšel. A aby byl jeden z nejslavnějších rodáků ze Skotska opravdovou "princeznou", ratolesti mu na hlavu nasadily korunu.

Mohlo přitom být hůř, přáním dcer slavného tenisty totiž bylo, aby na sebe tatínek navlékl sukni. Ten na to však šel šalamounky a ze šatníku vytáhl tradiční skotský oděv. "Snažil jsem se jim vysvětlit, že to je kilt a ne sukně, ale byly si jisté tím, že je to skutečně sukně," vysvětlovala bývalá světová jednička.

Držitel tří grandslamových titulů, který za dob své největší slávy kraloval především na travnatém povrchu, se v netradičním oděvu následně nechal zvěčnit a fotografii vystavil na sociálních sítích. Dočkal se vlny podpory a humorných komentářů, rodina Andyho Murrayho fanoušky v nepříliš optimistických dobách dobře pobavila.