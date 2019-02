Tenisový gentleman se vrátil po zlomenině čéšky na kurt vítězně

Po říjnové zlomenině čéšky se čtvrtý hráč světového žebříčku Juan Martín Del Potro vrátil na tenisové kurty vítězně. Třicetiletý Argentinec v prvním kole turnaje v Delray Beach porazil Japonce Jošihita Nišioku 6:3 a 7:5. Právě na floridském podniku Del Potro získal v roce 2011 jeden z 22 titulů na okruhu ATP.

Del Potro se v minulé sezoně po letech soužení se zápěstími vrátil do špičky a na zářijovém US Open se probojoval do finále. Poté si však na Masters v Šanghaji poranil koleno, přišel o Turnaj mistrů i lednový grandslam Australian Open.

Po úvodním zápase po dlouhé pauze přiznal, že koleno ještě trochu bolí. "Bylo to těžké první kolo, protože Nišioka hraje solidně od základní čáry. Ale v důležitých fázích jsem hrál dobře. Jen musím zapracovat na nohách, protože na konci druhého setu už jsem byl unavený," řekl Del Potro.

Nyní narazí na jednadvacetiletého Američana Reillyho Opelku, který v neděli vyhrál turnaj v New Yorku. Už v prvním kole vypadl obhájce titulu Frances Tiafoe. Domácí tenista nestačil na britského kvalifikanta Dana Evanse a prohrál 6:3, 6:7, 5:7. Od postupu ho přitom dělily v koncovce druhé sady při vlastním podání dva míčky.

Turnaj v Riu pohromou favoritů

Na antukovém turnaji ATP v Riu de Janeiro neprošlo prvním kolem šest z osmi nasazených tenistů. Mezi vyřazenými favority je i nejvýše nasazený Rakušan Dominic Thiem. Osmý hráč žebříčku prohrál dvakrát 3:6 s Laslem Djerem a "dopřál" Srbovi poprvé v kariéře skalp člena elitní světové desítky.

Pětadvacetiletý Thiem získal na antuce osm titulů včetně dva roky starého triumfu z Ria. Proti Djeremu však v úterý mizerně podával, servis ztratil pětkrát a dopustil se i pěti dvojchyb. "Hrál určitě hůř než normálně. Zato já měl skvělý den. Rozuměl jsem si s míčkem, hrál jsem dobře od základní čáry a útočil výborně ve chvíli, kdy to šlo," liboval si o dva roky mladší, 90. tenista žebříčku Djere po životním vítězství.

Na turnaji už dohráli také druhý nasazený Ital Fabio Fognini nebo trojka Marco Cecchinato, který v neděli ovládl turnaj v Buenos Aires. Na antuce v Riu ale nestačil na Slovince Aljaže Bedeneho.